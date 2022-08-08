【無牌按摩院】國安處前處長疑光顧無牌按摩院　4男女受審男被告曾獲批抗疫基金

▲ 被告元秋香（左）、李亦晴（右）。(梁偉榮攝)

時任警務處國家安全處處長蔡展鵬，懷疑於2021年3月光顧無牌按摩院，其間遇上警方巡查。租用涉事按摩院的男子和3名女按摩師被控管理賣淫場所和無牌按摩院等6項罪名。4人否認控罪，案件今（8日）於東區裁判法院開審。根據雙方承認事實指，男租客曾3次申領防疫抗疫基金，合共獲批7.5萬元。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。

▲ 法制版 記者：Cherry 國安處前處長涉光顧無牌安摩院4男女開審， 被告之一胡炳雄。(梁偉榮攝)

控罪指，被告元和張分別於2020年10月28日及11月5日，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；

李及元同被控於2021年3月19日，在上址管理賣淫場所。2人另同被控於同日在上址管理沒有有效牌照的按摩院。

胡則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，以及經營沒有有效牌照的按摩院。

案件今開審，據雙方承認事實指，胡以其名義於2018年7月起租用涉案地址，同年8月為涉案地址登記商業登記證。

胡於2020年至2021年，曾3次以董事名義身分替Viet Spa申請「防疫抗疫基金」，分別獲批3萬、1.5萬和3萬津貼。涉案期間，即2020年10月至2021年3月，Viet Spa並沒有申領按摩院牌照。

警方在涉案單位檢獲租契、電費單、商業登記證、毛巾、枕頭、即棄床單和按摩油等物品。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣