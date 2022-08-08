【無牌按摩院】4男女涉經營及管理無牌按摩院受審　放蛇警員指女技師曾提及性服務

▲ 被告元秋香（左）、李亦晴（右）。(梁偉榮攝)

時任警務處國家安全處處長蔡展鵬，疑於2021年光顧無牌按摩院，其間遇上警方巡查。涉事按摩院男租客和3名女按摩師否認管理賣淫場所和無牌按摩院等6項罪名，案件今（8日）在東區裁判法院開審。放蛇的警員供稱，案發期間曾3次到涉案按摩院，均被女技師問及「玩唔玩」，並表示可提供手淫等服務，費用由500元至800元不等。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。

▲ 法制版 記者：Cherry 國安處前處長涉光顧無牌安摩院4男女開審， 被告之一胡炳雄。(梁偉榮攝)

控罪指，被告元和張分別於2020年10月28日及11月5日，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；李及元同被控於2021年3月19日，在上址管理賣淫場所。2人另同被控於同日在上址管理沒有有效牌照的按摩院。胡則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，以及經營沒有有效牌照的按摩院。

案件今開審，時任港島總區特別職務隊的警員郭建燊供稱，從Telegram得悉Viet Spa，並在2020年10月28日，按指示喬裝顧客調查上址是否涉色情活動。郭指，當天應門的女子Sasa向郭表示預約的技師Suki沒空，改由女子Jessica按摩。按摩約40分鐘後，Jessica問及郭「今日想玩咩」，並稱可提供手淫及脫衣手淫等服務，價格介乎500至800元。郭原表示手淫便可，但最後推塘下次再約，最終付500元後離開。

約一周後，郭再到Viet Spa放蛇，由女子Anna應門，並介紹女子Coco替郭按摩。按摩期間Coco亦問及郭「玩唔玩」，郭最後以疲倦等理由推塘，付500元後離去。郭稱，2次按摩時均全身赤裸。郭在其後的認人程序中認出李亦晴為Suki，元秋香為Sasa及張明芳為Anna。

雙方承認事實指，胡以其名義於2018年7月起租用涉案地址，同年8月為涉案地址登記商業登記證。胡於2020年至2021年，曾3次以董事名義身分替Viet Spa申請「防疫抗疫基金」，分別獲批3萬、1.5萬和3萬津貼。2020年10月至2021年3月案發期間，Viet Spa並沒有申領按摩院牌照。警方另在涉案單位檢獲租契、電費單、商業登記證、毛巾、枕頭、即棄床單和按摩油等物品。

聆訊明(9日)續。

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記者：陳曉欣