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【補鈣迷思】豬骨湯補鈣？鈣質越多越好？　營養師解迷思：太多鈣或增腎石風險

保健美顏 16:11 2022/08/08

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營養師解構補鈣3大迷思。

及早儲鈣有助預防骨質疏鬆，減低日後因骨質流失引起骨折的機會，但你的攝取鈣質方法正確嗎？以下三大「補鈣迷思」，你又知道多少？

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連骨頭吃或飲豬骨湯有助補鈣？

相信很多人都聽過飲豬骨湯可以補鈣，但事實上鈣質不易溶於水中，因此豬骨湯的含鈣量其實極低，每一百克湯只有一毫克鈣質。加上豬骨用來煲湯後，豬骨裡的骨髓所含的脂肪會留在湯水中，低鈣之餘更高熱量。 

其實「連骨吃掉有助補鈣」的想法純屬誤解，豬軟骨、骨髓等反而大多屬脂肪，膽固醇含量較高，常吃不但無助預防骨質疏鬆，更有機會引發高血脂症。

餐後食鈣片？ 

不少人會透過服用鈣片來補充鈣質，卻未必知道原來人體同一時段，只能吸收約五百毫克鈣質，例如在早上飲用一杯含五百毫克鈣質的高鈣牛奶，再立即服用一粒含約三百至六百毫克鈣質的鈣片，其實身體只能吸收到約五百毫克，變相鈣片並無所用。

正確的攝鈣方法，應是「分散投資」，例如早上飲高鈣奶，下午才服用鈣片；如果平日無服用鈣片的習慣，則可在全日不同時段進食含高鈣的食物（如加鈣豆奶、芝士、乳酪、豆腐等），確保身體可慢慢吸收所需鈣質。

鈣質越多越好？

服用大量鈣質並無助預防骨質疏鬆症，因為過多的鈣質會經腎臟處理，再由尿液排出。吸收太多鈣反而會對腎臟造成一定負擔，或增加腎石風險，特別是較少喝水的人士。根據美國醫學研究所建議，19歲至50歲成人每日攝鈣上限為2,500毫克，51歲或以上人士的每天攝鈣上限為2,000毫克。

7個健骨補鈣小貼士

1.    鈣質和鐵質經同一吸收途徑進入人體，因此應避免同時服用鈣片及補鐵丸（或多種維他命），以免影響身體吸收。
2.    吸收過多鈉質會加快骨質流失，例如加工及預製食物、調味鹽及醬料等屬高納食物應盡量避免。採取低鈉飲食有助減低患上骨質疏鬆的機會，日常應多選擇未經醃製或預先調味的肉類，並改用香草及香料來調味。
3.    除了高鹽食物，酒精、咖啡、濃茶、朱古力、可樂亦會加快鈣質流失。
4.    蔬果含豐富鉀質，有助「鎖住」鈣質，減慢骨質流失。
5.    避免攝取過多蛋白質，因過量蛋白質會製造硫酸鹽，令鈣質從骨頭釋放出來，令骨質流失。
6.    曬太陽有助身體製造維他命D3，促進鈣質吸收。其他食物如果仁或深海魚（如三文魚），也有一定含量的維他命D，有助鈣質吸收。
7.    進行恆常的負重運動有利維持骨質，如慢跑、散步、爬樓梯、健步行等戶外運動，同時又可接觸陽光。

標題經TOPick編輯修改，原題為「豬骨湯補鈣？何時食鈣片？鈣越多越好？　營養師拆解三大補鈣迷思 （附健骨補鈣小貼士）」

撰文 : 鄭智俐 養和醫院營養師

健康問題 健康養生 養生 骨折 鈣質 骨質疏鬆

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