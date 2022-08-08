【有個閨密叫祖藍】胡杏兒坦言不滿當年《衝上雲宵》演出　笑稱退休後想賣碗仔翅

▲ 《有個閨密叫祖藍》

TVB節目《有個閨密叫祖藍》在昨晚（8月7日）播出第2集，嘉賓為胡杏兒（Myolie），除例牌與主持王祖藍大玩「閨密快問快答」、還在製作組安排下與「偶像」曾比特（Mike）於卡拉ok大玩「閨密不息」、在「祖藍廚房」中大展廚藝，以及挑戰「Truth or Dare」。

而在myTV Gold加長版中，杏兒除以對戰形式與曾比特（Mike）合唱《現代愛情故事》，還額外獻唱《千言萬語》，笑指大仔曾聽到落淚：「我老公好鍾意呢首歌，大仔一歲時我唱過呢首歌畀佢聽，我唱到佢流淚，好似好感動咁，唔知係咪我唱得難聽呢？哈哈！」

另外，杏兒的Carefree版湊仔經、及祖藍煮鐵板牛扒秘技亦會曝光。

談到杏兒，祖藍讚不絕口，直指杏兒「牛」性甚重：「佢好勤力、好顧家、好錫老公、好錫小朋友。佢都話辛苦，就真係好辛苦架喇。」祖藍又大爆私下與杏兒私交甚篤：「真係要多謝你，每次娘家搵你，你都好幫手。」

二人在Mike主持的「閨密任務之問答環節」中，又齊齊回顧處女及處男大碟趣事。

當中最搶鏡的是祖藍昔日靚仔樣，對此祖藍笑指自己當年「偽林峯」Image好難頂：「當年我同林峯同一間唱片公司，我都好奇怪，佢哋整長咗我對腳，又磨咗我啲皮，真係當咗我係林峯咁Sell。」杏兒對於祖藍當年比現在瘦足幾個碼，亦嘖嘖稱奇。

唱完歌仔，杏兒與祖藍轉戰廚房陣地，杏兒煮碗仔翅，祖藍主攻咖哩魚蛋，祖藍對杏兒手勢讚口不絕，對此杏兒笑言有想過退休後賣碗仔翅，祖藍聞言即舉腳贊成。

二人邊食邊玩「Truth or Dare」，並先後面對製作組設計的一連串刁鑽問題，例如「最驚收到邊個TVB藝人朋友嘅電話」等。對於要拉朋友落水，杏兒相當頭痛，此時祖藍竟想到拉「負評王」李思捷落水謂：「有冇討厭嘅人？李思捷嗰啲呢？」

杏兒聞言即開懷大笑，並緊接爆料謂：「佢唔會打電話畀我。」之後二人五時三刻便拉「李思捷」做擋箭牌，證明思捷私下相當玩得。

問到「最差一次接吻戲經驗」時，杏兒苦思良久後竟想到超爆笑陳年經歷謂：「我記得係拍《當狗愛上貓》，嗰場戲其實冇乜嘢，但我唔知係個胃唔舒服定點，錫完之後我當場嘔。」

之後，談到最不滿意一套劇集時，杏兒直認「好多都唔滿意」：「我最唔滿意《衝上雲霄》1，因為算係第一次戲份咁重，我嗰時真係唔知自己做緊乜，因為第一次覺得自己要有角色嘅鋪排，我覺得好迷惘同好驚，所以永遠回望番都覺得自己可以做得更好。」

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