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【檢疫隔離】黃碼者醫學監測期間可上學上班　一文看清限制進入處所

社會 15:47 2022/08/08

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

政府宣布海外抵港人士，酒店檢疫日數改為「3 + 4」。（曾耀輝攝）

港府今日（8日）宣布，由8月12日起由海外及台灣抵港人士，由7天酒店檢疫將改為3天酒店檢疫及4天家居醫學監測；同日起推出「紅黃藍碼」，確診人士會被給予「紅碼」，禁止離開檢疫地點；檢疫人士若檢測陰性會被給予「黃碼」，在醫學監測期間可外出活動；檢疫人士在完成規限後會自動轉為「藍碼」，「紅黃藍碼」會在「安心出行」上展示。即看：【下一頁】

醫務衞生局表示，醫學監測期間可以外出活動的「黃碼」人士，會被限制出入部分所，他們均不得以顧客或訪客（包括陪診者或照顧者）身分進入：

  • 餐飲處所（包括酒吧／酒館）
  • 遊戲機中心
  • 浴室
  • 健身中心
  • 遊樂場所
  • 公眾娛樂場所
  • 派對房間
  • 美容院及按摩院
  • 會址
  • 夜店／夜總會
  • 卡拉OK場所
  • 麻將天九耍樂處所
  • 體育處所
  • 泳池
  • 郵輪
  • 活動場所
  • 理髮店／髮型屋及宗教處所
  • 安老院
  • 殘疾人士院舍
  • 學校和指定醫療處所

不過，在該等處所上班、上學及在指定醫療處所接受服務的「黃碼」人士不在「疫苗通行證」限制之內，但需視乎僱主或負責人有否就個別處所按自身需要訂立額外規定或要求。

換言之，若「黃碼」人士是該等處所的員工、教職員或學生，如處所或校方無額外限制，他們可以在醫學監察期間上班、上學。需要在指定醫療處所求診或接受治療的人士亦不會受限，但探訪者、陪診者或照顧者不可以是「黃碼」人士。另外，港府提醒指「黃碼」人士在相關處所必須嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩。

至於「3+4」新措施下檢測的安排，即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩

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