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【3+4檢疫】商界籲盡快訂立下一步放寬措施時間表　廠商會：與外界恢復正常往來條件已成熟

政治 15:51 2022/08/08

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廠商會會長史立德。（資料圖片）

政府宣布本周五（12日）起，海外及台灣經機場抵港人士的酒店檢疫期，由7天縮短至3日，隨後4日須在家居或一般酒店接受醫學監察。中華廠商聯合會表示，希望政府繼續循「對國際加快鬆綁，對內地爭取便利」的方向，加緊推進本港與海外、內地人員流動的「復常」。

廠商會認為，新措施可以減少商務人士訪港的時間及金錢成本，有利香港與國際重新接軌。會長史立德提到，香港長時間對海外「封關」，限制跨境經濟及社會活動，即使近月本地新增感染個案有反彈跡象，但疫苗接種率已高度普及化，認為本港與外界恢復正常往來的條件已經成熟。

香港總商會則指，認為新措施有助減少本地市民和海外旅客來港的障礙，期望免檢疫旅遊能在實際可行情況下及早恢復。

香港證監會主席雷添良認為，新安排有利香港發揮聯通國際功能和維護國際金融中心地位，亦對金融機構保持在香港營運模式、規模及挽留專業人才產生積極效用。

香港紡織業聯會會長陳亨利表示，相信隨著政府放寬檢疫限制，以往在中國有商務聯繫的跨國企業及人員，以及已轉陣離港的紡織製衣、時裝業相關的國際展覽，將逐步回流香港，香港與國際間的商務往來將重現朝氣活力。

他又建議，政府適時檢討「3+4」方案，並盡快訂立下一步放寬措施的時間表，最終達致「0+0」全面通關，以提高外商外資的營運信心，鞏固香港競爭力。

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責任編輯：陳葆琳

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