【3+4檢疫】一文看清航空業及商務團體回應　國泰促再放寛入境檢疫限制

▲ 工總指措施有助提振本地經濟，國泰促再放寛入境檢疫限制。（曾耀輝攝）

行政長官李家超今早（8日）主持「應對疫情指導及協調組」記者會宣布，由8月12日起由海外及台灣抵港人士，由7天酒店檢疫將改為3天酒店檢疫及4天家居檢疫（詳情即看【下一頁】）。

香港工業總會同樣歡迎政府作出此調整，認為可令港商在管理海外業務及派遣人員上更有彈性，並能吸引海外商務人士及專業人才來港拓展業務或就業，提振本地經濟。

工總主席查毅超表示，調整入境檢疫要求對維持香港對海外企業和人才的吸引力十分重要。香港可繼續作為人才高地及創科總部，吸納創科精英及工業企業來港， 參與大灣區發展，發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢。

我們感謝政府聆聽業界訴求， 並期望政府能持續審視措施成效及經濟活動的實際需要，以精準抗疫為原則，盡快進一 步放寛入境檢疫限制。

國泰促再放寛入境檢疫限制

國泰航空表示歡迎措施，指有關措施對促進旅客來港具正面作用，並促請政府盡快制訂清晰的路線圖，在可行情況下全面取消所有機組人員及旅客的新冠防疫限制，以維護香港的國際航空樞紐地位。

新航：因應市場需求而調整運力

新加坡航空公司歡迎香港特區政府在安全的情形下有序開放旅遊限制，指公司會留意市場變化，並會因應市場需求而調整運力。新航現時每天兩班機香港往來新加坡，同新航集團旗下酷航（Scoot）每周四班機香港往來新加坡，方便旅客前往新加坡或轉機前往歐洲、澳洲、美州及東南亞等地。

機管局：新安排有助航空交通復蘇

香港機場管理局歡迎政府調整入境人士的檢疫安排。機管局相信調整安排有助航空交通復蘇，同時亦與機場同業緊密合作，為預計增加的航班及旅客做好準備。機管局指，會繼續配合政府於香港國際機場實施的防疫及檢疫措施。

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責任編輯：李榮忠