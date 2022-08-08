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【走私寵物】水警走私舢舨檢126隻貓狗　部分現脫水徵狀料供寵物店售賣

社會 16:05 2022/08/08

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水警檢獲126隻走私貓狗。

水警昨晚(7日)在后海灣檢獲一艘懷疑用作走私用途的舢舨，發現載有共126隻懷疑走私貓狗，一名男子在警方追截期間逃去無蹤，案件暫未有人被捕。

水警西分區署理助理指揮官黃信維表示，昨晚水警小艇分區聯同水警港外區特遣隊及水警西分區，在后海灣一帶進行反偷渡及反走私行動，晚上約11時30分發現一艘可疑舢舨，由內地水域駛入香港水域。水警於是派出快速巡邏小艇進行攔截，期間舢舨加速駛向岸邊近下白泥的近岸位置，舢舨上一名男子隨即跳上岸，逃去無蹤。

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黃信維稱，在舢舨上發現84隻貓及42隻狗，全部被放置在46個便攜式寵物箱內，環境十分惡劣，部分貓狗出現脫水徵狀，警方已將有關動物全部交由漁護署照顧。警方相信，事件涉及走私集團，負責走私貓狗供給本地寵物店售賣，亦有內地飼養人委託他人送動物來香港，初步顯示這些飼養人不知道有關途徑屬違法。案件已交由水警總區重案組第一隊跟進。

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記者：黃傑偉

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罪案 非法入境 走私 漁護署

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