【最新疫情】新增4040宗確診個案　本地個案佔3807宗【不斷更新】

▲ （馮漢柱攝）

本港疫情持續，確診數字連續數日處於4千多宗水平。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（8日）出席疫情記者會。

港府宣布，由8月12日起由海外及台灣抵港人士，由7天酒店檢疫將改為3天酒店檢疫及4天家居醫學監測，另同日起推出「紅黃藍碼」。即看：【下一頁】

本港今日新增4040宗確診個案，其中本地個案佔3807宗，輸入個案為233宗；另再錄7名患者離世。

【17:19】

黃碼人士在可4天家居醫學監測時上班上學，張竹君表示會視乎教育局方面看看是否會有新的指引。

【17:16】4天家居醫學監測時確診 會按現時的準則分流患者

被問到黃碼人士如在4天家居醫學監測時確診是否可安排在家檢疫，張竹君表示，由於相關人士需要呈報個案，會按現時的準則分流患者。

【17:12】再多兩宗瘧疾確診個案

瘧疾個案方面，再多兩宗確診個案，共77宗確診個案，另有數宗是懷疑個案仍待候結果，有逾百人入住香港麗悅酒店；而截至今日中午12時，有47名確診者在公立醫院留醫。即看：【下一頁】

【17:05】現有疫苗仍對BA.4/5有效

疫苗方面，張竹君表示，現有的疫苗仍對BA.4/5有一定保護免死亡及重症的風險。

【16:59】

劉家獻說，當局會研究醫院管理局員工持黃碼的安排，會視乎其情況作合適的工作安排。

【16:48】不排除BA.4或BA.5成本港主流病毒

就BA.4或BA.5變種病毒佔12.7%，張竹君表示，不排除會變成本港的主流病毒。即看：【下一頁】

至於一名20個月大女嬰上周五快測陽性並出現嘶哮症徵狀，劉家獻表示，女嬰的家人快測亦呈陽性，她本月5日快測陽性及發燒，6日有聲沙，7日凌晨到聯合醫院急症室求醫，有聲沙，當時被送入兒童深切治療部，其後情況轉好，當局亦曾向其處方新冠藥物。由於近兩天的情況轉好，已轉到普通病房。

【16:45】BA.4或BA.5變種病毒佔12.7%

在變種病毒方面，張竹君指，新增個案有約12.7%涉BA.4或BA.5變種病毒；涉BA.2.12.1則有約6.3%，其他為BA.2.2。即看：【下一頁】

【16:40】再多11間院舍出現個案、學校呈報共692宗陽性個案

再多11間院舍出現個案，包括救世軍隆亨長者之家、香海正覺蓮社佛教寶靜安老院、基督教香港信義會恩頤居、崇明護老之家、姚連生紀念日間活動中心等。

學校方面，有402間學校呈報共692宗陽性個案，另有11間學校個別班別需停課一周。即看：【下一頁】

【16:30】20個月大女嬰上周快測呈陽性出現嘶哮症

醫院管理局再多4人危殆、2人嚴重，現時共有24人危殆，22名嚴重病人留醫，當中7人正深切治療。

劉家獻公布，一名20個月大的女嬰上周五快測呈陽性，昨天情況轉差，帶到聯合醫院，入院時氣喘，其後出現嘶哮症，有發燒及嘔吐，留醫一晚後情況由嚴重轉為穩定。他解釋，獅吼病是咽喉氣管聲帶發炎的一種，屬於流感病毒引起的病毒性呼吸道疾病，其主要病徵有犬吠聲的咳嗽，氣管收窄使空氣不能順暢流通，導致咳嗽的聲音類似犬吠聲，他呼籲家長留勿留意子女是否有相關情況。即看：【下一頁】

另外，當局呈報了7宗死亡個案，涉4男3女，離世的病人中有4人未完成疫苗接種，更有2人未打針，反映是誘發染疫後現重症及死亡的風險。

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記者：郭詩詩