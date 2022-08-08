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【新冠肺炎】20個月大女嬰確診出現嘶哮症　兒科醫生指近一周嘶哮症人數增

社會 16:35 2022/08/08

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（資料圖片）

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（8日）出席疫情記者會。

昨日再多4人情況危殆，2人情況嚴重；本港新增7宗死亡個案，4男3女，年齡介乎66歲至88歲，離世病人中有4位未完成疫苗接種，其中2人1針未打 ；3位已打3針：

  • 68歲男子，於8月6日因意外入院，其後發現他在7月20日曾確診，他是次入院原因與新冠完全無關
  • 有一名病人7月31日快測陽性，直至8月6日才求醫，8月7日家人發現他昏迷不醒，送院搶救不果
  • 80歲男子，高血壓、高血脂、血小板低，8月3日入院，情況一直轉差

另外，一名20個月大女嬰上周五快測陽性，昨日情況轉差，家人將她帶到聯合醫院就醫，女嬰出現嘶哮症，即咽喉氣管支氣管炎，為一種由病毒誘發的呼吸道疾病，經醫治一晚後情況由嚴重轉為穩定。

劉家獻表示，有兒科醫生反映指近一周患嘶哮症人數增加，呼籲家長若發現子女出現喘鳴、呼吸困難、肋骨下陷，盡快帶子女求醫。

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記者：李榮忠

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