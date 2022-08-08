【學校疫情】學校錄692宗確診個案　慈幼學校校巴爆疫

▲ （資料圖片）

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（8日）出席疫情記者會。

張竹君指，學校錄692宗確診個案，分別來自402間學校，涉及541名學生和151名教職員，過去7日有255間學校有兩宗以上的確診個案。當局建議11間學校的個別班級停課一周，包括：

元朗港澳信義會黃陳淑英紀念學校，5A班有25名學生，其中3名學生確診

匡智屯門晨曦學校，S23班有10名學生，其中1名學生確診

海怡寶血小學，5B班有29名學生，其中3名學生確診

救世軍乙明幼兒學校，低班有45名學生，其中3名學生確診

慈幼學校，4號校巴有4名學生確診，他們同時有乘搭3號校巴，3號校巴有52名學生包括4號校巴的45名學生；2A班有4名學生染疫，其中2人沒有乘搭校巴，現時曾乘搭3號、4號校巴及2A班的學生需停課一周

張祝珊英文中學，3B班有28名學生，其中3名學生確診

真理浸信會富泰幼稚園，K2B班有27名學生，其中2名學生及1名老師確診

鄰舍輔導會元朗幼兒園，N1班有12名學生，其中2名學生確診

循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園，K3B班有16名學生，其中2名學生確診

保良局蕭漢森小學，4B班有32名學生，其中4名學生確診

新界西貢坑口區鄭植之中學，5C班有22名學生，其中4名學生確診

另外，今日再多11間院舍出現個案，包括：

救世軍隆亨長者之家，有一名院友確診，有一名院友需要檢疫

香海正覺蓮社佛教寶靜安老院，有一名工作人員確診，有11名院友需要檢疫

東華三院朱壽祥護養院，有1名院友確診，有5名院友需要檢疫

基督教香港信義會恩頤居，有一名工作人員確診，有2名院友需要檢疫

松悅園耆逸護養院暨日間護理中心，有2名工作人員確診，有4名工作人員及3名院友需要檢疫

耆康會白普理護理安老院，有一名工作人員確診，有2名院友需要檢疫

港泰(竹園)護老院有限公司，有1名院友確診，有7名院友需要檢疫

崇明護老之家，有2名院友確診，有10名院友需要檢疫

鄰舍輔導會順天宿舍，有1名院友確診，有4名院友需要檢疫

東華三院姚連生紀念日間活動中心暨宿舍，有一名工作人員確診，有3名院友需要檢疫

匡智粉嶺綜合復康中心，有一名工作人員確診，有1名院友需要檢疫

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠