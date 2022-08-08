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【學校疫情】學校錄692宗確診個案　慈幼學校校巴爆疫

社會 16:44 2022/08/08

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（8日）出席疫情記者會。

張竹君指，學校錄692宗確診個案，分別來自402間學校，涉及541名學生和151名教職員，過去7日有255間學校有兩宗以上的確診個案。當局建議11間學校的個別班級停課一周，包括：

  • 元朗港澳信義會黃陳淑英紀念學校，5A班有25名學生，其中3名學生確診
  • 匡智屯門晨曦學校，S23班有10名學生，其中1名學生確診
  • 海怡寶血小學，5B班有29名學生，其中3名學生確診
  • 救世軍乙明幼兒學校，低班有45名學生，其中3名學生確診
  • 慈幼學校，4號校巴有4名學生確診，他們同時有乘搭3號校巴，3號校巴有52名學生包括4號校巴的45名學生；2A班有4名學生染疫，其中2人沒有乘搭校巴，現時曾乘搭3號、4號校巴及2A班的學生需停課一周
  • 張祝珊英文中學，3B班有28名學生，其中3名學生確診
  • 真理浸信會富泰幼稚園，K2B班有27名學生，其中2名學生及1名老師確診
  • 鄰舍輔導會元朗幼兒園，N1班有12名學生，其中2名學生確診
  • 循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園，K3B班有16名學生，其中2名學生確診
  • 保良局蕭漢森小學，4B班有32名學生，其中4名學生確診
  • 新界西貢坑口區鄭植之中學，5C班有22名學生，其中4名學生確診

另外，今日再多11間院舍出現個案，包括：

  • 救世軍隆亨長者之家，有一名院友確診，有一名院友需要檢疫
  • 香海正覺蓮社佛教寶靜安老院，有一名工作人員確診，有11名院友需要檢疫
  • 東華三院朱壽祥護養院，有1名院友確診，有5名院友需要檢疫
  • 基督教香港信義會恩頤居，有一名工作人員確診，有2名院友需要檢疫
  • 松悅園耆逸護養院暨日間護理中心，有2名工作人員確診，有4名工作人員及3名院友需要檢疫
  • 耆康會白普理護理安老院，有一名工作人員確診，有2名院友需要檢疫
  • 港泰(竹園)護老院有限公司，有1名院友確診，有7名院友需要檢疫
  • 崇明護老之家，有2名院友確診，有10名院友需要檢疫
  • 鄰舍輔導會順天宿舍，有1名院友確診，有4名院友需要檢疫
  • 東華三院姚連生紀念日間活動中心暨宿舍，有一名工作人員確診，有3名院友需要檢疫
  • 匡智粉嶺綜合復康中心，有一名工作人員確診，有1名院友需要檢疫

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記者：李榮忠

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