【疫情分析】12.7%新增確診個案涉BA.4或BA.5　張竹君指相關個案有上升趨勢

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本港疫情持續，確診數字連續數日處於4,000多宗水平。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（8日）出席疫情記者會。

張竹君說，涉Omicron變異病毒株亞系個案的比例再增加，新增確診個案中有約12.7%涉BA.4或BA.5變種病毒，而BA.2.12.1則佔約6.3%，她稱，涉BA.5個案上升的趨勢，與世衞及其他地區的經驗類似，不排除會在港變成主流病毒。張竹君又說，有專家指曾染BA.2病毒對BA.4有一定交叉保護力，但本港未有相關經驗，亦要繼續觀察，但相信如市民打齊針或曾感染Omicron而有混合免疫，再染亞系個案時或能減輕重症及死亡情況。至於是否可減低傳染性則是未知之數。

被問到有專家指針對BA.1的疫苗抗體不足以對抗BA.4或BA.5病毒，張竹君指，專家曾商討，但未打算購買BA.1疫苗，又強調現時疫苗有效減少染BA.4或BA.5的重症或死亡個案，再呼籲未接種疫苗的市民要盡快打針。

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記者：黃悅晴