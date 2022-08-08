【盂蘭節】四大長老宗教大不同　 港女呻農曆七月是否燒街衣變「姻親戰」

▲ 有人妻在香港討論區大吐苦水，指兩家長輩因宗教大不同，令她非常苦惱。

農曆七月，不時都會在街上看到人們按照傳統「燒街衣」，不過年輕一代對這些傳統習俗，則不是人人喜歡！無神論的人妻，因為燒街衣一事辣㷫四大長老，無辜成為兩家長輩的磨心，令她非常懊惱。

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該名人妻日前在香港討論區帖文，主題為「農曆七月要點先唔會得罪四大長老？」，她稱娘家是信基督教，夫家的奶奶卻偏傳統，自己與老公則是無神論。

人妻表示，屋企因為不准裝香，所以奶奶未能為他們請土地公回家，也因為兩家長輩宗教不同，容易掀起風波，「躲得過初一，躲不過十五」，

宜家農曆七月我奶奶叫我哋唔好出夜街，我哋都有照做，奶奶話要同我哋燒街衣，咁之後我哋自己就識買同埋點做，其實我同老公都唔想去燒街衣，因為聽講最好燒咗一次之後每年都要燒…

人妻未決定點做，但其夫卻爆響口，將燒街衣一事說了給大舅知，隨即觸法起兩家人的罵戰，

搞到媽咪打電話嚟問我有冇跟奶奶去燒街衣，媽咪又話想打電話俾奶奶叫佢唔好再拎呢啲宗教嘢嚟煩我哋，結果奶奶又嚟鬧我，話我唔想去燒街衣咪直接講囉，點解要搵自己個媽咪出面…其實係你個仔搵我媽咪嚟過橋囉，關我咩事啫！

其實人妻不想直接拒絕奶奶，又不想因為宗教問題煩擾到娘家，所以對於兩邊長輩一直採用拖字訣…

呢啲傳統嘢真係好麻煩，唔係儀式麻煩係啲人好麻煩呀！我唔去燒街衣又得罪個奶奶，去咗又得罪自己媽咪！

人妻左右做人難，惟有向網民求助，不少網民建議樓主兩頭瞞，「我係你就唔會去，或者去咗都唔好講畀你阿媽聽」、「好女兩頭瞞.............」、「好攰就唞吓，佢要嘈唔好搭嘴睬佢」、「一邊燒，一邊大聲讀聖經得唔得？」、「有D野早早嚟個了斷, 你面對四大長老條路仲好長, 唔早早了斷有排你受~」。

也有網民指兩人已是成年人，結了婚，還要聽四大長老枝笛，「你自己冇信念㗎咩？ 信基督教定係信燒香拜神果套？你自己揀咗，然後咪按自己心意去做囉~ 鍾意去燒衣咪去燒衣，唔想去燒衣咪唔去燒衣囉~ 係㗎啦，一開始梗有人唔LIKE, 但你明確表達咗立場, 以後咪唔駛再煩囉~」

對於網民的留言，樓主指好累，並表示不是要聽他們枝笛，只是沒必要為這些事同長老嗌交，「我同老公都冇信仰，所以連四角都冇拜咪一樣住得好地地，唔想兜口兜面拒絕唔想奶奶唔開心，點知畀奶奶誤會晒係我搵媽咪畀說話佢聽。」

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責任編輯︰王明芳