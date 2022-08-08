【政府招聘】政府律師招聘工作本月中展開　律政司提醒要在《基本法及香港國安法》測試取得合格成績

▲ 政府本月中展開政府律師招聘工作。（經濟日報資料圖片）

政府本月中展開政府律師招聘工作，律政司今日提醒有意投考人士，必須在綜合招聘考試和《基本法及香港國安法》測試取得一定的成績，以符合申請資格。

政府表示，所有投考政府律師職位的人士必須在綜合招聘考試的英文運用試卷取得二級成績和中文運用試卷取得一級成績或以上，以及在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

當局提醒，在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是政府律師的入職條件，無論投考人士是否曾於過往的公務員招聘中，參加由公務員事務局或個別局／部門所辦的《基本法》測試，均須取得《基本法及香港國安法》測試及格成績，即要在20題中答對10題或以上。

下一次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，將於10月8日及15日在香港舉行。政府提醒，要在本月5日至18日期間，報考相關考試及／或測試。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明