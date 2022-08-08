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【檢疫隔離】議員料每月釋放約15萬間檢疫酒店房　倡設立申訴制度協助抵港人士

政治 16:15 2022/08/08

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梁熙預料，縮短酒店檢疫日數可釋放出每月約15萬間檢疫酒店房間的容量，滿足持續上升的抵港旅客需求。（資料圖片）

海外及台灣經機場抵港人士的酒店檢疫期，本周五（12日）起由7天縮短至3日。民建聯立法會議員梁熙預料，縮短酒店檢疫日數可釋放出每月約15萬間檢疫酒店房間的容量，以滿足持續上升的抵港旅客的需求。

梁熙期望，新措施實施後，政府繼續密切檢視抵港人士的確診情況，適切、及時地更新措施，以確保有關制度運作順暢，若抵港人士在第7天如未能成功轉碼，當局需要有申訴制度，協助有關人士。

梁熙表示，隨著抵港人數會相應增加，當局應盡快將所有入境程序，例如一併整合疫苗接種證明文件、指定檢疫酒店預訂編號等文件，旅客只要在上機前做妥「電子健康申報」，便可以獲發「綠碼」，到埗後利用「綠色通道」入境，當局需加派人手，加快相關處理工作。

行政會議成員、商界立法會議員林健鋒認為，香港作為國際金融中心，必須與時間競賽，酒店檢疫期越短越好。他預期，來港人士必會大幅增加，政府在各項配套方面，包括隔離酒店、交通安排及追蹤管理方面，都要妥善配合。

工聯會立法會議員陳穎欣表示，會密切留意新措施的運作情況，希望當局設立諮詢平台，加強溝通，並就市民的求助、查詢作回應和跟進。除了對外通關之外，陳穎欣認為當局應積極爭取縮短與內地通關的檢疫日期，同時應爭取落實香港方艙運作入境內地檢疫之驛站，以及應增加每日入境內地名額。

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責任編輯：陳葆琳

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