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【違反守則】商台《在晴朗的一天出發》嘲諷「港版N號房」　通訊局接78宗投訴發警告

社會 16:41 2022/08/08

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商業電台。(資料圖片)

商台節目《在晴朗的一天出發》在2020年6月一個環節中被指嘲笑「港版N號房」事件，事後通訊事務管理局接獲78宗投訴。經審議，通訊局裁定有關投訴成立，並向商台發出警告，敦促嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。

在2020年6月16日於商台叱咤903商業二台播出的《晴朗》節目，主持討論媒體報道一連串據報發生的性罪行，當中有若干男子據稱被脅迫拍攝色情影片，主持在討論中多次談及事件細節，包括當中據報涉及的非自願性行為，被投訴品味低劣、不恰當和有欠尊重，而一眾主持在事後亦有就事件致歉。

通訊局認為，事件涉及據報發生的嚴重罪行，「主持把該事件當作一樁趣聞，以戲謔的態度加以評論，言談間得意忘形，部分言論更可被視為羞辱該事件中的受害人」，對事件中的受害人缺乏同理心，並過分強調事件中所涉及的非自願性行為，討論內容品味低劣。

通訊局又指，即使主持其後曾在節目中向聽眾道歉，但商台在其陳述中並無承認節目涉及任何失誤，亦沒有承諾作出檢討、監察，或確保類似違規情況日後不再發生。因此通訊局認為投訴成立，決定向商台發出警告。

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責任編輯：蘇文軒

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