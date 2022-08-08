【食用安全】食西瓜消暑潛在致命風險?　專家指兩食法最易滋生細菌

夏日炎炎，西瓜對於不少人來說可謂消暑解渴的首選，而超市亦有許多已切了一半的西瓜供顧客選購。不過，台灣有醫科人員及營養師則提醒市民已切開的西瓜即使已用保鮮膜蓋上，但於高溫下，極可能在回家途中已滋生細菌。她又指過去大陸曾發生有人拿湯匙挖西瓜，吃了幾口後又冰回冰箱，結果導致溫度變化及口腔細菌，後來感染李斯特菌引發敗血症死亡。

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人稱「無毒教母」的台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈日前在YouTube節目《健康2.0》與營養師宋明樺探討食物中毒應變方法。對於吃西瓜斃命的案例，她表示許多時是因食用已滋生細菌的西瓜所致，又指曾有研究指出，用未消毒的刀面切西瓜，會使細菌生長得更快。

因此，譚敦慈分享買西瓜回家的第一件事，即是揭開保鮮膜後，用乾淨的刀子輕輕切除表面薄薄的一層，以達到去除保鮮膜上殘留的化學物質及表面細菌等作用，接着將西瓜切塊後放入保鮮盒，以節省冰箱儲放空間。

至於西瓜要怎麼吃才安全？譚敦慈特別強調用乾淨的叉子、盤子拿取西瓜，「不要吃了又放回去」，部分民眾喜歡直接用湯匙挖取西瓜果肉的吃法也實在不妥。她提到，西瓜買回家盡量2至3天內要吃完，一旦出現黏液或酸味時千萬別再食用。

譚敦慈又提醒攝氏7至60度環境容易長菌，民眾在外購買食材時需注意店家環境是否乾淨、是否有冷藏設備，即使買熟食回家也不會立刻上桌，而是先重新加熱、煮沸做到殺菌效果，若在外購買生食也可以自備保冷袋，請店家提供冰塊，但不要將冰塊墊底，「由於冷空氣往下，所以要將冰塊放在生食上方」；她也提到，蛋白質類、糖類及水果3類必要盡快食用或冷藏。

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責任編輯：羅嘉欣