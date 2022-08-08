【活得健康啲】揀錯書包可致寒背影響發育　脊醫教揀書包4式+正確執書包貼士

▲ 開學在即，脊醫教揀書包4式及正確執書包貼士。

開學前夕，不少家長都會為孩子挑選和購買新書包，但市面上書包款式眾多，挑選時有甚麼需要留意的地方？護脊書包是否就比傳統書包好？本集《活得健康啲》邀請了脊骨神經科醫生王俊華，講解挑選書包的重點，並教授正確執拾書包的方式，避免學童因揹書包時姿勢不當，而出現「上交叉綜合症」（俗稱「寒背」）。

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王俊華接受TOPick訪問，提到揀書包時有以下幾項重點：

第一，要留意肩帶位置是否夠闊及厚。理想的書包前方應有一條索帶，令小朋友走路時，書包不致左搖右擺。王俊華表示，如果書包肩帶太幼、太硬身，勒著小朋友肩頸，相對肌肉的承受壓力也會比較大，容易壓到頸肩等神經線。

第二，揀書包要根據小朋友高度身型來釐定，不可以太大或太小。因為書包需要小朋友揹上去時可貼背；肩帶要剛好平放在肩膀上，來讓小朋友走路時，能固定書包不致左右搖擺。

第三，揀書包時要揀一些物料比較輕的書包。選擇書包的大小，要按小朋友的課本及文具水壺去衡量。因為當課本太小，書包太大，走動時書本就會搖晃不定，對小朋友脊骨也會形成一定壓力。

第四，最理想的書包是有充分間隔，不致重過小朋友1/6的體重。王俊華指出，書包最大那格剛好放書，其他位置可放水樽、文具。最重要是當所有東西放入書包後不致過重，一般指引是不要重過小朋友1/6的體重。小朋友尚在發育階段，如果過份受壓，對脊骨及整個骨架會形成不尋常壓力，長遠對小朋友的發育會形成不良影響。

王俊華指出，市面上的護脊書包都很著重書包是否足夠挺身，是否可緊貼小朋友脊骨：

小朋友揀書包要留意身形，不是護脊書包就一定適合小朋友。

他表示，如果書包大小不符合小朋友體型，或會對他造成不尋常壓力。因此他建議家長可帶小朋友去試揹書包，感覺試上身後是否貼背，小朋友是否感到舒適，有否勒著的感覺。

▲ 脊骨神經科醫生王俊華。（曾嘉文攝）

王俊華指出，現時小朋友的書包都傾向比較重，如果他們揹著的是一個單肩斜揹書包時，脊骨兩邊受力不平，有機會令一邊骨架長歪，或與脊椎側彎的形成有間接關係，並對日後長大會否有痛症出現，或比其他人容易退化，都有直接或間接關係。

王俊華建議，可留意小朋友揹上書包後的姿勢，如有下巴前傾、肩膀縮起的姿勢，就要留意是否書包過重，或書包是否適合小朋友。他表示，可在家中找一張格仔紙，試試兩邊耳朵、肩膀有沒有高低不平衡；盆骨有否左右不對秤；站著時，膝蓋兩邊角度是否一樣；而腳掌及腳尖有沒有呈外八字腳。

▲ 要檢測小朋友是否患有「上交叉綜合症」（俗稱「寒背」），可用格仔紙測試耳朵、肩膀、盆骨、膝蓋等位置。（曾嘉文攝）

從側面看，小朋友的耳朵和肩膀中心點是否成一直線，如果有前傾傾向，就要留神是否有上交叉綜合症的情況。如有懷疑，就可以向專業人士尋求意見。

正確執拾書包方式

王俊華表示，最理想的執書包方式，應該是每天都要執書包，將不需要的書本及文具取出。最理想是將書本放入書格後，不致左搖右擺。而最好是其他格數，可以剛好將小朋友的水壺、文具放入去，中間不留虛位。他補充，因小朋友跳動較多，若書包內物品較重，且左搖右擺，小朋友突然轉身急停，會頗易扭傷。

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責任編輯：陳昊淋