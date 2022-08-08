【職場熱話】具幼兒教育及會計專業　29歲大學畢業生月入17K自嘲廢物

▲ 咁後生，要改變一定變得到！

30歲可以視為人生中的分水嶺，很多人都會在這個時期檢視自己事業是否有成，或者有沒有坊間所說有車有樓才算成功？一名29歲的大學畢業生，現在月入只有17K，於是在連登討論區發文自嘲，說自己「做空中飛人（跳樓自殺）都浪費工人姐姐要清潔」的廢物，表示曾經胸懷大志，現在卻只是一件大型垃圾。

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樓主自言「做邊行衰邊行，讀咁多書，搵得咁少錢，養唔起父母，死咗都對唔住祖宗。」有網友就安慰表示現在大把人失業，更有好多人人工都可能只是13k，叫他要知足常樂，人比人，比死人。而樓主回覆網友就指，自己有兩個專業分別是幼兒教育及會計，不過仍然會繼續進修，而有一名網友留言最發人深省，他勸勉樓主要腳踏實地做好眼前的事：

我都差唔多係你呢個年紀有呢種覺悟，以前剛剛畢業就幻想自己將來會點，持住自己有啲小聰明，認為自己一定會搵大錢，30歲要退休,，做人最鍾意就係一步登天，成日想搵捷徑，過幾年之後跌跌撞撞發現自己一事無成, 反而身邊腳踏實地的人成就比我更好，我去到30歲先開始改變自己，唔再幻想自己發達，只係做好每一日嘅自己，做好眼前嘅事, 努力啲打份牛工。我可能比較好彩，打牛工竟然打得唔錯，原來腳踏實地的生活都唔差，小時候以為傻仔先會腳踏實地, 但原來好高騖遠搵捷徑先係浪費青春... 腳踏實地幾年之後，我而家都叫有個美好家庭生活無憂，你而家先29，其實仲改變得到。

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責任編輯︰王明芳