【3+4檢疫】大阪8天團費劈價1成至1.6萬　議員冀年底實現入境免檢疫

▲ （曾耀輝攝）

7天酒店檢疫將改為「3+4」，本周五（12日）起實施，旅遊業界對決定表示歡迎，認為是邁向通關的一大步，預計可增加3成市民外遊，而團費亦相應下調了1成多，其中大阪8天旅行團（包隔離酒店）費用下降約2,600元。

東瀛遊執行董事禤國全對新政策表示歡迎，新措施實施後， 8月12日當天已有首團縮減檢疫天數人士由北海道回港，並即時受惠，減免四天酒店隔離。同時旅行團團費亦相應下調了10多個百分比，其中大阪8天旅行團（包隔離酒店）費用由18,799元下降至16,188元。

他認為全球很多地方已對外開放，今次港府實施新隔離方案，終於令各行各業看到曙光，相信是邁向通關及旅遊業復甦的第一步，「今次最直接減低檢疫酒店的住宿時間，從而令出遊成本下降，上班一族可以申請少4天年假，絕對會有等唔切出去旅遊嘅衝動。」他希望政府能夠盡快落實開關時間表，好讓業界能夠作出準備。

禤國全指，早前做了一份網上問卷調查，收集了過萬份回覆，其中有接近19%的受訪者表示如居家隔離減至3天，會即時計劃外遊旅行，預期新措施下可增加3成市民報團。他預期如免隔離，預計未來3個月客量能回升至疫情前的3至4成，即1年約3至4萬人次，但完全回復則可能需1年時間。

旅發局：邁向全面恢復跨境旅遊的好開始

旅發局主席彭耀佳博士對政府調整海外或台灣抵港人士的酒店檢疫及醫學監察安排，表示歡迎，認為是邁向全面恢復跨境旅遊的好開始，尤其能夠惠及商務、探親及回港的旅客，吸引他們盡快重返香港。旅發局已做好部署，待通關後馬上迎接更多旅客。

旅業議員冀年底實現入境免檢疫

旅遊業立法會議員姚柏良表示，新政策積極回應旅遊業界訴求，將酒店檢疫日期減至3晚，姚對此表示歡迎和支持，但認為「3+4」方案是香港對外通關的中途站，期望特區政府在年底可實現入境免酒店檢疫，並且在短期內盡快推出措施，支援特困的旅遊同業，協助業界支撐到復甦來臨。

他希望政府能擬定通關復航的時間表，讓本年底有機會實現入境免酒店檢疫，令旅遊業可逐步復甦業務。政府正視業界失業情況，再次動用防疫抗疫基金，對最特困行業提供支援，繼續為行業輸氧，支撐到復甦的來臨。

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記者：陳麗娜