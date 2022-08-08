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【演唱會】感激張敬軒無私分享經驗　軒公「御駕親征」Tyson Yoshi緊張口窒

娛樂 17:34 2022/08/08

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

軒公細心發現Tyson Yoshi耳機有問題，並前往後台詢問。

人氣歌手Tyson Yoshi 一連4場九展演唱會《MY NEW WORLD ORDER》來到第三晚（8月7日) 繼續引來大批粉絲迫爆會場，更吸引一眾好友前來撐場當中包括「軒公」張敬軒、魏浚笙（Jeffery）和女友Evelyn，以及903 DJ黃正宜（阿正）正等入場支持。

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【MY NEW WORLD ORDER】MakeALive取消直播合作　Tyson Yoshi另覓直播平台

軒公驚喜現身

Tyson多次多謝軒公一直非常支持樂壇後輩，演唱會前夕更多次教授唱歌及運氣技巧，更加於演唱會前一晚的Full Dress Rehearsal中驚喜現身，給予很多舞台上的意見，與Tyson無私地分享演出經驗，令其非常感動。

昨晚適逢「皇上御駕親征」，軒公不僅投入演唱會，更細心發現Tyson耳機有問題，之後前往後台詢問。Tyson直言知道軒公昨晚到場，令他比過往上兩場緊張，更在台上說：「你嚟咗，反而我唔知講咩好！」在台下的軒公用手比心心回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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