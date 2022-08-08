【高效學習】DSE英文由不合格到Level3 　補底學生靠2大技巧絕地反擊

▲ Kenny的DSE英文科成績，由不合格到考獲Level 3。

DSE文憑試剛剛放榜，有人歡喜有人愁，事關本年度考獲入讀資助大學學位要求（即中、英、數、通識及一科選修達「33222」成績）考生只佔日校考生 41.9%，意味著只有17,269名日校考生合資格升讀大學。當中令DSE考生最頭痛的英文科，亦只有約53%考生合格。對於不少同學而言，要穩合格並不簡單，而Kenny就是其中一位考生。

多年英文不合格 愈背愈低分

Kenny在高中英文成績一直徘徊在中下游，四份卷成績都一般，甚至預測自己文憑試只有Level 1-2的成績。因為Kenny本來的英文底子平庸，詞彙量不算多，文法亦比較弱。Kenny直言︰「唔係唔想俾心機，但係成日google背咗好多深字，用翻喺作文都俾英文老師話用錯，成績仲反而倒退，真係好氣餒！」、「例如我背『吸引』同義詞是seductive ，但老師卻說不應用於形容老師」。

加上疫情，日校老師都忙於追趕教學進度，每次上課都只是「死做past paper」，根本沒有機會讓他學習當中的考試及答題技巧，每次只是直接對答案，導致他誤解了DSE的得分方法。

在高中，見到身邊的同學漸漸進步，Kenny的自信心慢慢下降，同時因文憑試愈來愈接近，壓力亦因而倍增。其後在中六的時候，身心俱疲的他選擇到補習中心上課，學習作文及駁論的框架，為文憑試做好準備。

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2大獨家技巧 分享應試心得

1. 每天1+1輸入+輸出

很多時學生學到詞彙或技巧但卻不懂應用。Kenny鼓勵其他中學生，應該每天花1小時溫習英文，背字背技巧（輸入），另外花1小時應用操卷（輸出）。他自己在補習班時就時常上課前後向老師發問，是「最早到，最遲走的學生」。可是，Kenny明白單靠上補習班並不足夠，在課後亦不忘努力做練習、作文給補習老師批改。Kenny指︰「非常感謝補習老師唔嫌我麻煩，每星期都交文俾佢（老師）改，甚至考DSE前，我仲每隔一日就WhatsApp一篇文俾佢（老師）改。」多練習令Kenny知道自己的不足，好讓他能針對性地改善，最終在文憑試考獲Level 3的成績，順利升讀大學。

2. 作文不靠死背範文

此外，Kenny毫不吝嗇分享他一些溫習的心得，以及在補習班學到的考試技巧，希望幫助到其他有需要的同學。他直言英文卷一較著重斷句，很多時候自己每個字都明白，惟獨將它們合併放在同一句就看不懂，是因為未能掌握句子的中心意思，亦即「主句」。

在卷二，Kenny坦言文法及詞彙固然重要，但同時亦可事先準備好一些"secret examples"，例如︰在討論網紅文化時，除了可用本地KOL及YouTuber作例子，亦可借 "Kidfluencer"這些較少考生認識的例子作論證。

他又認為準備考試4大常考主題（年青人/科技/社交平台/運動），每個主題準備5至10個特別的例子，例如不只介紹傳統食物，可以試寫素食主義 （Veganism）。而社交平台方面，不只靠背Instagram/Tiktok等簡單字詞，反而著重理解社交平台對年青人帶來的影響，例如social comparison（與別人比較）或herd instinct（從眾本能），有深度的內容及例子可以使學生更易在作文中取得高分。

最後，Kenny又提醒同學，考好英文卷三關鍵是工作能力，而非只背格式。以前在學校考英文時，自己就是因為未有好好分配時間，導致未能在時限內完成閱讀理解分卷Part B。

雖然Kenny的成績並算不上是甚麼驚天動地的進步，但Kenny希望透過分享自己文憑試「惡補」英文的故事，提醒各位中學生，不要小看自己。雖然每人的起步點都不同，但只要自己肯努力，成功指日可待。

Kenny說︰「英文中有一句說話，叫"Bite the Bullet"，是英文導師教我的，叫我們咬緊牙關，而我最後做到了。」

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