【強姦菲傭】妻涉教唆丈夫強姦菲傭同被控　丈夫警誡下稱是金錢交易

▲ 被告陳暹德准保釋候審。林育慧攝

32歲妻子涉協助及教唆44歲丈夫強姦菲傭，夫婦被控強姦及協助和教唆強姦等共4罪，案件今（8日）於高等法院開審。控方開案詞指，夫婦赤裸睡在床上時，要求菲傭同床被拒，妻子涉向菲傭稱「Sir like you（先生喜歡你）」及「pay money（俾錢）」，並強行拉菲傭進入房間，丈夫企圖性侵不果，最終強姦菲傭，並給她150元，著她不要告知他人。菲傭其後告知友人及報警，丈夫警誡下稱是金錢交易，妻子則否認教唆強姦。

兩名被告陳暹德(現年48歲)及其妻黎芷珊(現年36歲)。陳被控1項企圖強姦及1項強姦罪，控罪指他於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨一單位企圖強姦及強姦X。黎則被控1項協助和教唆強姦及非禮罪，控罪指她於同日同地非禮X，並協助和教唆陳暹德強姦X。

控方開案陳詞指，案發時兩被告為夫婦，育有8歲女兒及1歲半兒子。X案發時30歲，於2017年11月20日開始替兩被告工作。X與女少主同睡一房間，男少主則與兩被告同睡主人房。及至2018年1月初，X向中介提出請辭，協商後X同意工作至2月底。

案發日晚上兩被告下班回家，至晚上11時，X哄男少主入睡後欲離開主人房，當時兩被告赤裸在床上，女被告要求X上床，X拒絕及返回房間。數分鐘後赤裸的女被告到X房間，向她輕呼說「Sir Like you（先生喜歡你）」，X仍拒絕到主人房，女被告遂捉住X手腕，拉她離開房間，X鬆脫後，女被告復說「pay money pay money（俾錢俾錢）」。控方指X續拒絕及擬逃走，女被告發嬲，X唯有隨她到主人房。

控方續指，X進入主人房後，男被告將她抱到床上，X跪在床中間位置，其間X擬自行離開，惟再遭男被告抱回床上，並遭脫去所有衣服，X曾向躺在床上的女被告求救，但對方未有回應。男被告其後撫摸X胸部及非禮其下體，企圖強姦X不果。女被告期間用手「掃」了X乳房一下，其後替男被告口交，X企圖離開時遭男被告捉住，並將她強姦。

控方指男被告雖是強姦罪主犯，但案發時女被告一直身在現場，並拉X進入房間，而女被告替男被告口交時，正鼓勵及協助男被告強姦X。控方指女被告不但有意圖及協助男被告，並知道X不同意性交等。

控方指男被告事後曾給X150元，並著她「take this and don't tell(收下及不要告知他人)」。X其後透過whatsapp告知友人，翌日與友人報警。控方續指，女被告於案發期間，曾透過Facebook向X發訊息，似是著X不要向他人提及事件。

翌日男被告被捕，警誡下稱「我無強姦佢」，但承認曾與X發生性行為，只是金錢交易。女被告則指當時洗澡後返回主人房，已看見X全身赤裸，而男被告則在床上，女被告否認教唆強姦。

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記者：林育慧