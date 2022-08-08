【4區污水陽性】涉將軍澳廣明苑、青衣綠悠雅苑等　港府派27萬套快測包

▲ 廣明苑污水檢測呈陽性。（資料圖片）

政府今日（8日）表示，因應西貢區、屯門區、葵青區及北區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約27萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

污水檢測呈陽性的地區如下：

西貢區 — 翠嶺峰、寶明苑及廣明苑

屯門區 — 龍門居、青賢街和鹿苑街附近一帶住宅

葵青區 — 宏福花園、綠悠雅苑、青衣邨、青盛苑、青華苑、曉峰園、偉景花園及長安邨

北區 — 富康園、山翠苑、廣福苑、百福花園、禎祥園、豪峰嶺、嘉宏中心、囍逸、綠悠軒及逸峯

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報；若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴