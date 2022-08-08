  • 29°C
香港時間 : 2022808日 (週一) 18:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【房屋供應】有環諮會委員斥發展粉嶺高球場如刻舟求劍　政府：香港有房屋土地需求

社會 17:45 2022/08/08

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

粉嶺高爾夫球場的租約將在2023年8月屆滿。（資料圖片）

粉嶺高爾夫球場的租約將在2023年8月屆滿，有關用地將於同年9月歸還政府。政府早前指，擬在最北端約9公頃用地建1.2萬伙公屋，料2029竣工，可住約3.36萬人。環境諮詢委員會今日（8日）討論有關環境影響報告，有委員質疑有了北部都會區規劃，是否可以放棄發展高球場？土木工程拓展署代表稱，香港仍缺土地，有了北部都會區不代表可放棄其他發展方案。

政府擬在粉嶺高球場建屋，環諮會今日討論有關環境影響評估報告。環諮會委員、立法會議員、嶺大協理副校長劉智鵬認為，現時發展粉嶺高球場如同「刻舟求劍」，他解釋，2019年政府因未能在新界北大量建屋，所以當年選定了發展高球場，但時移世易，現時政府已有北部都會區規劃，他認為政府應重新整理現有土地發展計劃，包括考慮不發展高球場。

土木工程拓展署代表回應指，即時政府新增北部都會區規劃，但本港仍有大量房屋和土地需求，並不存在有了北部都會區，就不需要其他房屋發展用地。

粉嶺高爾夫球場的租約將在2023年8月屆滿。（資料圖片）

土地供應專責小組（專責小組）於2018年底向政府提交報告，提出值得優先研究和推行的土地供應選項，當中包括粉嶺高爾夫球場部分用地。政府於2019年決定研究發展高球場位於粉錦公路以東32公頃用地，並重點考慮用地作公營房屋發展。

土木工程拓展署隨即就高球場發展進行技術評估，報告指出，高球場粉錦公路以東的用地最北端部分，因貼近粉嶺/上水新市鎮，其生態價值較低。

另一方面，較南部分內有具保育價值的植物及動物品種，以及有具生態價值的樹林及動物棲息地，例如東亞豪豬、赤麂、豹貓、小靈貓、赤腹松鼠及果子狸等，整體生態價值被定為中級。

而最南端的部分，內有具高生態價值的天然沼澤、沼澤樹林及其他樹林，這些沼澤樹林及其範圍內的水松樹具特別保育重要性，整體生態價值被定為中至高級。

基於技術研究報告，政府建議在高球場最北端約9公頃用地建公屋和作政府、機構或社區發展，預計可興建共約1.2萬伙公屋及居屋，未來居住人口約為3.36萬人，並會提供合適的配套設施，包括社會福利、社區、教育、零售、泊車、休憩及康樂設施等， 配合新增人口發展及社區的需要。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【3+4檢疫】大阪8天團費劈價1成至1.6萬　議員冀年底實現入境免檢疫
今日 17:03
【3+4檢疫】大阪8天團費劈價1成至1.6萬　議員冀年底實現入境免檢疫
【土地供應】環團推算大欖郊園邊陲倘建3.5萬伙或涉187公頃　促先發展棕地
06:00 2022/08/04
【土地供應】環團推算大欖郊園邊陲倘建3.5萬伙或涉187公頃　促先發展棕地
【房屋供應】葉劉淑儀：不必犧牲粉嶺高爾夫球場建屋　倡考慮發展綠化地帶
16:41 2022/08/07
【房屋供應】葉劉淑儀：不必犧牲粉嶺高爾夫球場建屋　倡考慮發展綠化地帶

你可能感興趣

【3+4檢疫】大阪8天團費劈價1成至1.6萬　議員冀年底實現入境免檢疫
今日 17:03
【3+4檢疫】大阪8天團費劈價1成至1.6萬　議員冀年底實現入境免檢疫
【土地供應】環團推算大欖郊園邊陲倘建3.5萬伙或涉187公頃　促先發展棕地
06:00 2022/08/04
【土地供應】環團推算大欖郊園邊陲倘建3.5萬伙或涉187公頃　促先發展棕地
【房屋供應】葉劉淑儀：不必犧牲粉嶺高爾夫球場建屋　倡考慮發展綠化地帶
16:41 2022/08/07
【房屋供應】葉劉淑儀：不必犧牲粉嶺高爾夫球場建屋　倡考慮發展綠化地帶
北部都會區 公屋 居屋 粉嶺高球場 土木工程拓展署 高爾夫球 粉嶺 土地供應 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【開心速遞】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資
22:24 2022/08/07
【開心速遞】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資
【改善睡眠】研究指日睡不足7小時死亡率高兩成 營養師分享8招助睡眠貼士
17:58 2022/08/01
【改善睡眠】研究指日睡不足7小時死亡率高兩成 營養師分享8招助睡眠貼士
【疏忽照顧】爸媽玩手機無視2曳仔狂玩轉盤　飛甩餐廳熱水壺燙傷同桌女童
17:24 2022/08/07
【疏忽照顧】爸媽玩手機無視2曳仔狂玩轉盤　飛甩餐廳熱水壺燙傷同桌女童