【房屋供應】有環諮會委員斥發展粉嶺高球場如刻舟求劍　政府：香港有房屋土地需求

▲ 粉嶺高爾夫球場的租約將在2023年8月屆滿。（資料圖片）

粉嶺高爾夫球場的租約將在2023年8月屆滿，有關用地將於同年9月歸還政府。政府早前指，擬在最北端約9公頃用地建1.2萬伙公屋，料2029竣工，可住約3.36萬人。環境諮詢委員會今日（8日）討論有關環境影響報告，有委員質疑有了北部都會區規劃，是否可以放棄發展高球場？土木工程拓展署代表稱，香港仍缺土地，有了北部都會區不代表可放棄其他發展方案。

政府擬在粉嶺高球場建屋，環諮會今日討論有關環境影響評估報告。環諮會委員、立法會議員、嶺大協理副校長劉智鵬認為，現時發展粉嶺高球場如同「刻舟求劍」，他解釋，2019年政府因未能在新界北大量建屋，所以當年選定了發展高球場，但時移世易，現時政府已有北部都會區規劃，他認為政府應重新整理現有土地發展計劃，包括考慮不發展高球場。

土木工程拓展署代表回應指，即時政府新增北部都會區規劃，但本港仍有大量房屋和土地需求，並不存在有了北部都會區，就不需要其他房屋發展用地。

▲ 粉嶺高爾夫球場的租約將在2023年8月屆滿。（資料圖片）

土地供應專責小組（專責小組）於2018年底向政府提交報告，提出值得優先研究和推行的土地供應選項，當中包括粉嶺高爾夫球場部分用地。政府於2019年決定研究發展高球場位於粉錦公路以東32公頃用地，並重點考慮用地作公營房屋發展。

土木工程拓展署隨即就高球場發展進行技術評估，報告指出，高球場粉錦公路以東的用地最北端部分，因貼近粉嶺/上水新市鎮，其生態價值較低。

另一方面，較南部分內有具保育價值的植物及動物品種，以及有具生態價值的樹林及動物棲息地，例如東亞豪豬、赤麂、豹貓、小靈貓、赤腹松鼠及果子狸等，整體生態價值被定為中級。

而最南端的部分，內有具高生態價值的天然沼澤、沼澤樹林及其他樹林，這些沼澤樹林及其範圍內的水松樹具特別保育重要性，整體生態價值被定為中至高級。

基於技術研究報告，政府建議在高球場最北端約9公頃用地建公屋和作政府、機構或社區發展，預計可興建共約1.2萬伙公屋及居屋，未來居住人口約為3.36萬人，並會提供合適的配套設施，包括社會福利、社區、教育、零售、泊車、休憩及康樂設施等， 配合新增人口發展及社區的需要。

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記者：陳梓蔚