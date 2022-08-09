【爸爸好嘢】布志綸不做虎爸跟兒子做朋友 　婚後努力搵錢考保險牌傍身

▲ 布志綸近日推出新歌談父子情。

前Mr.樂隊成員布志綸（Alan） 2014年與女友Sally結婚，兒子Adam今年已6歲。最近在新歌《爸爸好嘢Little Boy》的情景－－小朋友返學、生病、踏單車受傷、爸爸送玩具、教功課、裝飾聖誕樹，相信在現實生活中也出現過。

近日Alan第一次當《聲夢傳奇2》導師，他坦言是有壓力，因為珠玉在前，會將他和Gin Lee及JW（王灝兒）比較，所以對於旗下學員，Alan非常緊張，甚至說過比教仔還緊張，尤其是無奈被淘汰的Desta。

▲ 布志綸與《聲夢》團隊的學員，左起Duncan、Desta，右一Angel。（IG圖片）

比較《聲夢》學員

Alan分享：「她不是太有自信的人，但上台一定要有自信。如果不相信自己，不夠豁出去，上到台不能夠做到100%享受，就比較難搞。」

相反，另一學員Angel就好有鬥心，今次低分，下一回一定要贏。至於Duncan，Alan覺得他太乖，不夠佻皮，比較木訥，因為家教嚴。「唱歌是要反叛一點、輕佻一點，就好像張國榮唱《拒絕再玩》，才會好聽。但要投入慢歌，就要設計一個故事讓感情投入。」

他也會糾正學員的懶音，因為他看不過眼時下年青歌手，唱廣東歌懶音極度嚴重。「不能將懶音當潮流，這會影響到年輕人，不能我紅我就是對。我記得以前Gary Tong（太極樂隊成員，Mr.的監製），為了糾正我們的懶音，要我們對著牆去練唱，每個字來執正。」

Alan指最初他嘗試用朋友的方式與《聲夢》學員溝通，但發覺成效不佳，所以要用力鞭策他們。

評判的評價、評分，正正是我和學員做到多少。如果不好的話，我覺得自己失職，無滿足感。做節目，學員和我的滿足感，就是來自別人的評價。做得不夠好，做導師就無癮，這是我對自己的要求。

爸爸眼中不再是Little Boy

自言不是虎爸的Alan，與兒子關係就像朋友般，但因為缺乏父威，就算發惡兒子也不怕。「相比以前我阿爸，我真是會驚他，因為以前阿公、阿爸都會打，但現在不能打了，所以很難教。」Alan最「激氣」是Adam應承你做的事會找藉口拖延。「做功課、學琴都係咁，但玩就最快。」

▲ Alan覺得一個人太有野心可能無觀眾緣；有觀眾緣，但唱得不好又不成，所以一個表演者要成功，很多時要天時地利人和。（攝影：陳家昌）

【爸爸好嘢】布志綸唱出為父六年心聲 Alan盼有日父子夾band

教仔路上仍然在摸索的他，只希望兒子能做一個善良的人。「不要讀死書，但又不能不讀，只顧住玩。要靈活變通，因為時代變得快；最緊要是開心。」

從你出世轉眼6歲多

身為音樂人的Alan，希望兒子能學好鋼琴。「我知道只是彈Classical，小朋友無可能鍾意鋼琴，但我記得《聲夢》有個學員，有演奏級，問以前喜歡彈琴嗎？不喜歡，但現在大個仔，就會多謝家人；問了很多個都是這樣。」

他也想起當年母親叫自己學鋼琴，因為懶、不喜歡所以沒有學，現在就後悔，如果知道長大了做歌手，一定會苦練。「我們這些band仔樂理根基差，只是打天才波，有限制。小時候無打好基礎，去到某些位就遇到樽頸。」

那麼小小Adam又是否喜歡唱歌？「也不算特別喜歡，但去年我開演唱會，他彈《森林》這首歌的Intro，又幾有表演慾。」他說當時Adam只學了兩個月鋼琴，要左右手一起彈，其實幾困難，但他一點緊張也沒有。「像我，招積！」

那Alan是否想兒子也走音樂路？「咁艱難，當然做些容易搵錢的行業啦！我們這行，你可以做好多嘢，但最後一蚊都無。」Adam因為看卡通片比較多，因此想大個當警察，做有正義感的工作，就是這麼簡單，但有誰知道將來長大了會否又變更？

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自力更新的譜寫

Alan自2017年樂隊Mr.拆夥後獨立發展，經歷過許多高低起跌，最近推出新歌《爸爸好嘢Little Boy》就有許多感觸。「我拍MV時，唱到尾段，有時會哽咽。這不是一首歌頌父親的歌曲，而是講一個男人的人生經歷。由結婚到小朋友識叫爸爸，由年少輕狂到踏上爸爸之路，回想自己爸爸和我一樣，也經過這些人生的不同階段。」

當年原本在加拿大讀大學的Alan，因為父親失業，被迫回港工作。「我是一個讀書唔叻的人，是在邊緣會冧班的學生，那時候陶醉於夾Band的世界，返完工會掛住夾Band唔返學。」

他記得當年22歲，父母與自己談論將來的去向，是工作還是夾Band時，一向少說話的父親，這樣說：「阿綸，如果你真是鍾意音樂，就俾心機玩好啲。」

那一刻，Alan很感動，因為母親原本想叫Alan用心工作，因為玩音樂不切實際。「我喜歡音樂都是因為我老豆，他會帶我去聽Orchestra，又會播Beatles、Bee Gees的歌，所以我認識五、六十年代的舊歌都是因為老豆。」

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今天他創作這首《爸爸好嘢Little Boy》，也與The Beatles有關。「Adam一歲多時，我不時唱The Beatles的《Blackbird》給他聽，當時他只懂跟我唱其中一句－－All your life，由於經常聽此曲的滑音結他而啟發了我作《爸爸好嘢》這首歌。」

當年Paul McCartney創作《Blackbird》，是眼見60年代在美國，黑人仍然受到歧視，希望他們聽到這首歌後能夠振作，像歌詞中，雖然黑鳥受傷，但有一天仍然會振翅高飛。

Alan因為與富家女結婚而被標籤為10億駙馬，又因為疫情工作計劃被打亂而曾經想過放棄音樂。「別人家裏有錢唔關我嘅事，我又不會攤大手板問人家拿錢，如果你用這角度想我、標籤我，我會很反感。」

他正在考保險牌，只欠一份卷，因為他有感做音樂賺不到錢，而且爸爸七十多歲，年紀大了，身體愈來愈差，但無買保險，醫療費用昂貴，令他覺得保險的重要，希望雙線發展。

能否在娛樂圈大紅大紫，真的要靠運氣，當然如果可以的話，Alan是不會放棄音樂。

記者：何小雲