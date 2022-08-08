【3+4檢疫】酒店業：逾1萬宗退款個案　獲騰空酒店房即時可供預訂

▲ 酒店業指3+4檢疫政策下，業界出現逾1萬宗退款個案，原則上可即時釋放相應酒店房。（資料圖片）

7天酒店檢疫將改為「3+4」，本周五（12日）起實施，當局指已訂7天檢疫酒店者毋須更改預訂，未來數天會安排正在酒店檢疫人士提前離開，屆時酒店需要4天房價退款予旅客。酒店業稱相關個案達萬宗，原則上可即時釋放相應數目的酒店房，惟業界人手短缺，部分酒店或未能即時將房間推出市場。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍接受TOPick訪問表示，本港有60多間檢疫酒店，在「3+4」檢疫期下，有超過1萬宗預訂需要退款，涉及款項暫未有統計；如客人直接經酒店預訂，酒店會與對方商討退款的方法，而客人經旅行社等中介公司付款，酒店會將款項退回中介公司。

原有7天酒店檢疫期縮減至3天，按理市場上酒店房間供應可增加一倍，陳媛妍指出，原則上可行，但業界人手短缺，由疫情前的4萬多名從業員大減5成，即時處理退款的人手亦緊張，部分酒店或未有足夠人手，處理及清潔大量的房間，導致應市酒店房數目或較釋出的少。陳媛妍又稱，獲釋放的房間即可接受新預訂，市民可留意酒店網頁的更新。

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記者：陳麗娜