【情緒急救】目睹演唱會意外後出現「急性壓力反應」　心理學家分享4種方法抒緩壓力

▲ mirror演唱會調查委員會。（陳國峰攝）

近日演唱會發生嚴重事故，導致在場內外目睹或透過短片看到事發經過，情緒深受影響。而事件對當事人、目擊事件的大眾、以及救護人員皆造成巨大的身心影響。而不同的機構及專家亦列出「急性壓力反應」(acute stress reaction) 所產生的各種不同的身心徵兆，網路上也有很多相關的壓力反應文章。因此，筆者在此文只會簡單帶過，而筆者更希望聚焦在一些抒緩壓力及負面情緒的方法及需要留意的細節。

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一般來說，當產生「急性壓力反應」時，市民通常都經常都感到身體不適、失眠、精神不能集中、易發脾氣、坐立不安，並感覺憤怒、不公和無助，可試試以下的小方法來照顧自己的情緒：

1. 如感到心緒不寧，建議可作一些放鬆練習。有些人亦會選擇做一些觀呼吸或靜觀練習，而網上亦有很多相關的聲音或影像導航。不過，在修習的過程中，若發現越做越不舒服、呼吸越來越不暢順、或越做越”燥底”時，便要留意這些身心警號了。靜觀修習不一定要觀呼吸，特別是當感到焦慮不安時，觀呼吸有機會令某些人感到更焦躁不安。若這情況出現時，筆者建議把觀察對象由觀察呼吸轉移去一些較外在的東西，例如聲音、坐下時身體與物件接觸的感覺等等。有些人也會選擇在靜觀/觀呼吸時合上雙眼，但若閉上雙眼時，創傷事件的影像便會越鮮明清晰的話，可選擇開眼做靜觀練習的。

2. 若困在室內感到很局促的話，也可選擇到公園、郊外走走，接觸一下大自然，把注意力放在當下的所見所聞。但若一些特別的地方，例如演唱會附近的地方、曾經擺放演唱會相關宣傳品的商場，可能會牽起市民的負面情緒，則需避免。

3. 情緒低落時可找朋友傾訴，但需留意儘量把焦點放在對事情的感受及情緒抒發，而非討論事發的詳細經過。若把焦點不停放在事件的細節，只會令自己不停在腦內重演事件，或令情緒進一步惡化。

4. 如有子女的話，並發現他們的情緒深受困擾，也可作與他們好好傾談。不過，家長亦需尊重他們的空間，有時他們雖然心情低落，但也未必想即時想向人傾訴，這時家長也不用強逼他們表達任何感受或想法，只需密切留意他們的情緒變化，當他們覺合適時，便可再與他們詳談。例如家長可向子女說：「我見到你情緒好低落，但我亦明白你而家未必想即刻傾，咁你自己靜下先。若你覺得係一個合適既時候，你隨時都可以搵我哋，爸媽都會好願意同你傾。」

若惡劣情緒持續幾星期或以上，便需進一步尋求專業協助，包括尋找精神醫生或合資格的臨床心理學家，以獲得適時的介入及支援。

標題經TOPick編輯修改，原題為「經歷創傷事件，抒緩壓力的小方法」