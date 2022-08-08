【大數據】7月內容創作者排行榜出爐　鄧卓殷排第5位MIRROR御用排舞師上榜

由媒體分析公司Cloudbreakr統計的2022年7月內容創作者排行榜出爐。排第1位是該榜的常客「靚媽」Taylor R。

Taylor R為加拿大籍模特兒，於社交媒體製作有關美妝、美食及健身介紹的內容，而且互動率一直很高。

第2位的陳庚佑（Spoon Chan）屬首次上第2位，她常在個人社交平台分享美妝造型及日常穿著打扮，YouTube和IG分別累積近十萬和超過20萬Followers。至於第3位是常在個人社交平台分享瑜伽、頌缽等資訊的妳祺（Krystal）。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

魏浚笙人氣急升

第4位是上月因ViuTV劇《I SWIM》而人氣急升的新一代男神魏浚笙（Jeffrey），其7月份IG追蹤人數增加4萬，據Cloudbreakr統計所指，其Followers為劇中眾演員當中上升最多的一個，互動數更接近86萬。

而香港小姐鄧卓殷打入第5位，也是今次排行榜內唯一TVB藝人。人氣不斷上升的KOL「Rebecca 卡姐」，由上月第8位上升至第6位。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

排舞師Rock Sir上榜

而第7位為香港花式跳繩選手張柏鴻，他早前於世界錦標賽勇奪得個人花式冠軍，更成功研發花式跳繩APP ROJU。

第8位是與MIRROR的御用排舞師「Rock Sir」方家諾，另外第10位是同樣舞藝出眾的梁德忠 (Tank)，他曾參加過 《全民造星》第一季和第二季，也是今次MIRROR紅館演唱會的舞蹈員之一，在演唱會排練時，他不時在個人社交平台上載當中點滴。至於第9位為著名cosplayer YUI。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪