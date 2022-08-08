【食用安全】早餐三文治放到午餐進食致中毒腹瀉　中年男子急性腎衰竭險洗腎

▲ 吃2份早餐三文治致中毒腹瀉，中年男子急性腎衰竭險洗腎。

雞蛋含菌量多，蛋類食物若保存不當，進食後則可致中毒腹瀉。台灣不久前被爆出有位於基隆的早餐店發生集體食物中毒，30多人吃完早餐後出現腸胃炎症狀。經調查指出，食肆製作沙律醬時，使用了被「沙門氏桿菌」污染的雞蛋。而台灣基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘，也分享事件中一重症案例，表示患者因持續腹瀉，更一度出現急性腎衰竭情況。

最新影片：

錢政弘醫師在Facebook專頁分享案例，指自己接收了一名是次早餐店中毒事件中的男性重症病患，更形容病患情況為「應該是他最慘的一次拉肚子經驗」。醫生表示，該名中年男病患住院治療11日才康復出院。在前5日，病患一直無力下床，每日吃8粒強力止瀉藥、4包止瀉藥，仍持續腹瀉10次以上。尤其在住院第3日時，病患更出現急性腎衰竭，腎絲球過濾率只剩6，逼近洗腎邊緣。醫生為其注射接近2萬CC點滴及營養針，該中年男的腎功能才慢慢回復。經過細菌培養，結果反映是沙門氏菌感染。

早餐店使用受污染生蛋製作沙律醬

錢醫師續指，患者是在早上一次買兩個三文治，並將三文治放在車上當午餐。中午吃完後，到下午三點就開始不停腹瀉。醫師引述新聞推測，指早餐店疑似使用生蛋製作沙律醬時，未注意冷藏保鮮。因現時天氣炎熱，沙律很容易滋生細菌。估計男病患將本已受污染的蛋沙律三文治放至午餐時間才吃，期間滋生更多細菌，讓他吃進比其他人更多的細菌，病情也更嚴重。

沙門氏菌感染可致嚴重併發症

錢政弘醫師警告，嚴重的沙門氏菌感染，可能引起敗血症、脫水和急性腎衰竭，甚至出現肝膿瘍和肺栓塞等嚴重併發症；感染者必須住院接受抗生素治療、水分電解質補充，才能痊癒。另外，食物中毒引起的急性腸胃炎，病情可大可小，嚴重程度與吃到的細菌數量、細菌株毒性、個人抵抗力、以及是否有慢性病都有關係。

因此，錢醫師請市民務必注意，一餐只可吃一個三文治，且早餐不要放到午餐時候再吃。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

緊貼Mirror演唱會舞台事故發展：

https://www.hket.com/page/408

責任編輯：羅嘉欣