【靚太廚房】低碳飲食必試芝士辣肉腸生酮薄餅 唐貝詩分享「飽住瘦」減肥心得
近年愈來愈多人注重體態美，除勤做運動外，生酮飲食亦成為大熱「keep fit」方法。今集《靚太廚房》請來生酮飲食達人唐貝詩（Lydia Tong）教用簡單食材去整芝士辣肉腸生酮薄餅，並分享生酮飲食的好處及注意事項，以及「飽住瘦」的減肥心得。
第一次的生酮飲食
Lydia分享自己第一次進行生酮飲食時，每天主要食魚、肉及菜，坦言第一、二日沒有辛苦感覺，反而整天處於飽肚狀態。不過第三天開始感到疲累，走路無力，開始有「酮流感」的出現，第四、五天甚至有作嘔的情況，不過很快就適應。
最初食高脂肪食物不太習慣，但到第7天如同過了一個過渡期，就會習慣。
生酮飲食成為Lifestyle
Lydia多年來以低碳及生酮飲食保持身段，近年更積極進修營養學，亦與友人創立自家生酮曲奇品牌，希望更多人認識健康生酮飲食之道。
她指「生酮飲食絕對是一個十分有效的減肥方法」，因為以脂肪作主要能量，使肌餓感下降，易有飽腹感，就能做到「飽住瘦」。
生酮飲食是一種攝取極低碳水化合物和適量蛋白質的飲食模式。透過控制攝取碳水化合物的份量，讓身體產生「酮體」取代葡萄糖，成為主要能量來源，逼使身體燃燒脂肪。
生酮飲食好處及注意事項
除有效減肥外，Lydia指出持續進行生酮飲食後，發現皮膚、心理及睡眠質素得到改善。而且對糖尿病人士亦很有幫助，能有效控制血糖，減少出現血糖不穩情況。
Lydia續指，進行生酮飲食的人士可多吃含鈣食物，如菠菜、沙甸魚、無添加糖的豆奶等去補充營養。同時，亦建議大家逐步嘗試生酮飲食，先戒掉高糖份及精製食物如珍珠奶茶、甜品及丸類等。
另外，不用刻意強迫自己長期地進行生酮飲食，可以過一段日子讓自己吃含碳水化合物的食物，更不應以攝取低卡路里方式減肥，否則會容易反彈。
芝士辣肉腸生酮薄餅材料
|雞蛋
|2隻
|椰子粉
|2湯匙
|芝士
|適量
|無糖番茄醬
|適量
|辣肉腸
|適量
|羅勒葉
|適量
做法
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1) 將2隻雞蛋及2湯匙椰子粉拌勻，直至沒有粉粒狀態即可。
2) 在平底易潔鑊上掃一層薄油，並在加熱前先倒入餅底液，以防黏底。
3) 每邊大約煎兩分鐘，直至呈金黃色或餅底離鑊即可。
4) 在薄餅上加入芝士、番茄醬及辣肉腸。
5) 將薄餅，放入已預熱的焗爐，180度焗10-15分鐘。
6) 出爐後，加上羅勒葉作裝飾及調味，即成。
下廚貼士
- 不同品種雞蛋及不同牌子的椰子粉，會令薄餅口感及質感有所不同。特別是各品牌的椰子粉的吸水度會有分別，建議在打發雞蛋時，逐少地加入椰子粉。
- 在煎薄餅前，先將薄餅漿倒入平底易潔鑊，然後才開爐去煎就可避免薄餅厚度不平均或黏底。
- 如果不喜歡椰子粉或對椰子粉過感的人士，可用杏仁粉去代替。但要注意比例，杏仁粉比例約是椰子粉的3倍，即需要改為3湯匙杏仁粉。
- 可以加上無糖的楓糖漿或花生醬，配上低醣份的水果如草莓和藍莓，做成甜品。
- 使用焗爐可做出芝士熔化效果，如沒有焗爐，用平底鑊亦可。
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責任編緝：張懿慧