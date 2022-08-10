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【兒童電影節】香港兒童國際電影節開鑼  邀插畫師鬈毛西創作插畫

休閒消費 12:15 2022/08/10

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鬈毛西曾在英國布萊頓大學修讀插畫。

 「第6屆香港兒童國際電影節」(KIFF)開鑼，今年精選四部來自世界各地的兒童電影及動畫。今年KIFF活動邀請本地插畫師藝術家鬈毛西 (合作，為KIFF創作了一系列充滿赤子心的「怪獸」，夥同KIFF吉祥物UPMUD，一起遊樂在兒童電影世界中。

KIFF已於上星期率先在高先電影院及 PREMIERE ELEMENTS 戲院播放；周六及周日(8月13日及14日)繼續帶來實體電影節。今屆KIFF由本地非牟利組織3SPACE及高先電影有限公司聯手主辦、ELEMENTS圓方協辦，並由富衛保險冠名贊助，除了為大小朋友帶來世界各地兒童電影，同時希望提醒各界關注情緒健康，在電影世界與插畫中尋覓釋放情緒的出口。

最新電影

是次合作的插畫藝術家鬈毛西曾在英國布萊頓大學修讀插畫，回港後從事多媒體工作，其作品主角是一位名為鬈毛、沒穿衣服的光頭孩子，以及一眾由鬈毛情緒變化而成的怪獸朋友。鬈毛西指出，開始畫插畫的原因是為了抒發對母親的思念。鬈毛西在英國學畫最大的得著是開拓對藝術創作的思維。

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鬈毛西的插畫不僅帶有香港風格，其一系列的怪獸朋友亦是由他自身的各種情緒演變出來。

我喜歡天馬行空及充滿驚喜的創作，不要有太大規範或束搏、不被定型，即使角色不穿衣服甚至露出屁股亦不代表不雅，赤裸反而希望保留那份赤子之心與無添加的童心。

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責任編輯︰王明芳

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