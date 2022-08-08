【妨擾議會】涉妨擾立法會被控　區諾軒准簽保守行3人獲撤控

▲ 區諾軒就妨擾議會罪獲准簽保守行為。資料圖片

多名泛民前議員涉於2018至2020年間，多次於立法會內拉布及抗爭，違反《立法會權力及特權條例》。當中涉及9名泛民議員的6宗案件，今（8日）於西九龍裁判法院再提堂。其中區諾軒獲准以3,000元簽保守行為24個月；范國威、郭家麒及胡志偉獲撤銷控罪，其餘5名被告則分別就藐視等罪，排期於12月13日及2023年3月20日答辯，及於2023年1月至5月開審。

9名被告為范國威、林卓廷、郭家麒、區諾軒、朱凱廸、尹兆堅、黃碧雲、胡志偉及陳志全，分別涉及6宗《特權法》案件。

首案涉及2019年立法會審議修訂《逃犯條例》草案事件。朱凱廸、陳志全、區諾軒、范國威、林卓廷及郭家麒等7人分別被控合共5項襲擊、妨礙或騷擾在會議範圍內的議員罪。

陳志全、區諾軒、林卓廷今否認控罪，范國威、郭家麒則獲控方撤銷控罪，控方透露朱凱廸擬認罪。區另承認控方案情，獲控方不提證供起訴，區獲准以3,000元簽保守行為，為期2年，期間須保持社會安寧，不得干犯暴力行為。陳、林則排期2023年3月20日至24日審訊，屆時將傳召13位控方證人，包括3名立法會議員，朱將於開審時處理答辯。

就區的承諾案情指，2019年4月立法會組成逃犯條例法案委員會，相關會議本由涂謹申主持，但會議未能選出主席，後來大比數通過改由石禮謙主持，涂謹申及後自行召開會議。案發時石打算以手提咪高風召開法案委員會第三次會議，惟區與其他民主派議員阻撓石等人舉行及出席法案委員會的會議，及致使石議員宣布第三次會議暫停。區期間曾試圖越過立法會保安人員接近石，又反覆把手伸向石議員，不停試圖搶走石的咪高風。

次案涉及2018年立法會審議高鐵一地兩檢事件，林卓廷和尹兆堅同被控1項阻礙立法會人員執行職務罪，尹兆堅另被控1項普通襲擊罪。控方透露兩人擬認罪，在處理答辯時或有控罪以其他方式處理，案件押後至12月13日處理答辯。

第3宗案件涉及2020年立法會內務委員會事件，尹兆堅、黃碧雲、胡志偉、陳志全及朱凱廸被控藐視等罪。控方撤銷胡志偉的干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪，尹、黃擬承認藐視罪，將於12月13日處理答辯，屆時控方或以其他方式撤銷尹其中2項控罪。陳則否認藐視等罪，案件排期於2023年1月10日至16日審訊。

第4宗案件涉及陳志全及朱凱廸於國歌法在立法會三讀時涉嫌潑臭水，同被控1項藐視罪及1項企圖施用有害物品罪。控方擬於2023年3月20日撤銷朱的控罪，陳志全則否認控罪，排期於2023年5月8至12日審訊，屆時將傳召15名控方證人，包括1名立法會議員。

餘下兩宗案件涉及2020年10月，尹兆堅及黃碧雲於立法會環境事務委員會選舉主席期間，令選票多了1張，黃另涉同年於立法會發展事務委員會中搶咪發言。兩人擬於12月13日承認1項藐視罪，控方指屆時擬撤銷黃另被控的1項藐視罪。

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記者：梁錦麟