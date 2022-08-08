【車Cam直擊】洪水橋私家車撞狗後不顧而去　警拘52歲男司機

▲ 有私家車懷疑撞倒狗隻後不顧而去。（網上圖片）

日前網上流傳一段行車紀錄儀的片段，有私家車懷疑撞倒狗隻後不顧而去。警方今日（8日）在社交平台表示，已拘捕涉案司機。詳情即看：【下一頁】

事發在在上周二（2日）傍晚約7時許，一輛私家車沿洪水橋田廈路附近行駛時，撞到一隻狗後不顧而去，該狗隻其後証實死亡。警方高度重視案件，經調查後，今日以「不小心駕駛」、「在意外發生後沒有停車」及「在意外發生後沒有報案」 罪拘捕一名52歲男司機。

警方強調，根據《2021年道路交通（修訂）條例》，「貓隻」和「狗隻」已被納入「動物」定義内，如有車輛發生意外而導致不在車內的動物受到傷害，必須停車及盡快報警。如動物畜養人在場，則須向該動物畜養人提供資料。如果司機在意外發生後沒有停車，最高可被判處監禁12個月及罰款10,000元；而沒有按規定提供詳情或報告意外，則最高可被判處監禁6個月及罰款25,000元。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘 精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津