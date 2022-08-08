【資深歌手】張偉文康復出席公司活動　陳美齡向老闆送上金斧頭

▲ 張偉文現身環星20周年記招。

環星娛樂今日舉行成立20周年記者會，不少歌影視好友包括：陳美齡、尹光、Joe Junior、鄧英敏、盧海鵬等出席，場面熱鬧。

記招上出席藝人眾多，並有張偉文、莫旭秋、蘇姗、歌莉雅、張子丰、敖嘉年、方伊琪、大AL、舒雅頌、姚煒、譚嘉荃、魯振順、吳麗珠、小龍女、馮素波、譚錫禧、方俊、方麗盈、陸寶、吳江倫，以及粵劇名伶楊麗紅、鄧美玪、謝曉瑩、劉惠鳴、李秋元、黃小鳳和宋洪波等。

▲ 多位資深藝人出席。

儘管靚聲王張偉文近期行動不便，但多次由環星娛樂舉辦個人演唱會的他，也親臨現場祝賀；兩位資深歌手尹光和 Joe Junior更獻出了他倆認識數十載的首度合唱，他們揀選經典金曲《Only You》， 在Joe 的深情，以及尹光把歌詞改為中文的搞笑演譯下，令全場賓客大飽耳福。

環星娛樂於推動粵劇文化同樣不遺餘力，先後多次舉行粵曲演唱會，也試過杷「舞台音樂粵劇」帶給觀眾。

▲ 陳美齡將首次網上轉播演唱會。

即將於8月27日把「美麗人生半世紀演唱會」放在 MiFaShow網上平台供歌迷付費收看，成為環星娛樂第一個「網上首播演唱會」主角陳美齡，更預備了一柄金斧頭送給老闆張生，寓意帶上金斧頭，發揮披荊斬棘的作用，開通前路，帶領攀上另一個高峰，讓環星娛樂能有更加多的二十年。

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