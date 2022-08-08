【自強不息】讀DSE兼修加拿大網上中學課程　正生書院學生獲理大取錄夢想做機師

▲ 正生書院學生獲理大取錄，向著機師夢進發。

只要有夢想，凡事可成真。正生書院校長陳兆焯在社交平台分享，收到學生的好消息，他獲香港理工大學航空工程學學士課程取錄，向著機師夢進發。他的人生經歷正好勉勵其他學生，靠著自身努力絕對可以扭轉命運。

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由染毒青年到準大學生

今日（8日）陳兆焯校長於facebook專頁發帖文表示，今年畢業的學生阿亨過去幾年在正生書院修讀中學文憑試（DSE）課程外，也兼修加拿大安大略省的網上中學課程，而阿亨的夢想是成為一名機師。陳校長指，阿亨早前循非聯招（Non-JUPAS）途徑申請本地大學，上月底接到好消息，喜獲香港理工大學航空工程學學士課程取錄。

▲ 阿亨由染毒青年到成為準大學生，父母感恩兒子重獲新生。（相片獲陳兆焯校長授權刊載）

陳校長分享，尼泊爾裔的阿亨在尼泊爾成長，在當地染上毒癮，其任職保安的雙親在他16歲時，安排他來港，希望助他遠離毒品。阿亨來港兩年後，參與自願性戒毒計劃、經社工轉介下進入正生。阿亨走到今天，父母感恩兒子在香港重獲新生，並即將進入大學。陳校長亦祝願阿亨踏上新的人生旅程。

讚揚學生是「人生狀元」

正生書院位於大嶼山芝麻灣，一直為沉淪毒海、有行為問題的青少年，提供戒毒服務及學校教育。書院是一個獨立社區，讓有行為問題的青少年，透過社群生活、工作勞動、學校教育和靈性生活，助他們重返生命正軌。

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正生書院今年有6名DSE考生，陳校長早前亦分享他們的成績，為學生從低谷站起完成考試而驕傲，也為有學生取得一科4分而喝采，認為他們都是「人生狀元」。他期望學生畢業後繼續努力走人生的路，面對每一個挑戰。同時，他寄語其他成績未如理想的學生，「人生沒有成功與失敗，只有放棄與不放棄」。

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責任編輯︰王明芳