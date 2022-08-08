【康樂設施】大埔東昌街體育館8月15日啟用　市民明起可預訂使用收費設施

▲ 康文署轄下東昌街體育館將於8月15日起投入服務。（政府新聞處）

康文署今（8日）宣布，位於大埔的東昌街體育館將於8月15日起投入服務，市民可從8月9日起，使用康體通預訂東昌街體育館的收費設施。

東昌街體育館是康文署於該區內設立的第6個室內體育館，位於東昌街25號大埔東昌街康體大樓地下及3樓，總面積約9,400平方米，設施包括多用途主場，可用作兩個籃球場或排球場或8個羽毛球場，其中籃球場將於籃球架工程完成後開放使用；兩個多用途活動室、兒童遊戲室及室內草地滾球場。健身室則預計2023年初投入服務。另外，大樓地庫的停車場於8月1日已投入服務，而隔鄰的南運路休憩處亦已於8月5日重新開放。

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康文署指，位於康體大樓1樓的東昌街游泳池，預計將於8月22日投入服務，將會是區內首個設有暖水供應的室內泳池，設施包括一個25米乘25米的訓練池、一個25米乘10米的習泳池，以及一個按摩池。市民可於8月9日起，使用康體通在網上預訂東昌街體育館的收費設施。

東昌街體育館開放詳情：

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責任編輯：黃悅晴