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【收視報告】TVB黃金時段多個節目收視逾20點　《痞子殿下》最高收視21.8點

娛樂 19:50 2022/08/08

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《痞子殿下》

TVB公布上周最新收視成績，由李思捷主持新一輯的《思家大戰》在昨晚（8月7日）9點半在翡翠台播出，據CSM媒介研究及Adobe Analytics收視資料數據顯示，跨平台直播收視最高為20.6點（133.8萬觀眾），較上一輯首播高出2點，多近13萬觀眾捧場。

至於昨晚8點半播出由曾志偉主持的《開心無敵獎門人》，最高收視22.9點（148.5萬觀眾）。而在再之前的7月31日《開心無敵獎門人》第1集，最高收視為24.5點（約159萬觀眾），即觀眾略回落。

《痞子殿下》成績理想

至於周一至周五黃金時段，由劇集、綜藝到資訊節目都錄得逾20點收視。上周新推出的古裝喜劇《痞子殿下》交出好成績，最高收視21.8點（141.3萬觀眾），緊接播出的劇集《白色強人II》收視最高20.4點（132.6萬觀眾），較首周高出0.9點。

至於TVB兩大皇牌《東張西望》及《愛•回家之開心速遞》，前者上周保持平穩，最高收視23點（149萬觀眾），而《開心速遞》上周最高收視23.5點（152.5萬觀眾），升0.9點。

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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