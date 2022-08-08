【3+4檢疫】「黃碼」師生返學難僻空間獨立用膳　幼稚園傾向完成7天檢疫監察才上學

▲ 有中學校長指，學校較難僻出空間單獨用膳，冀當局更新相關防疫指引。（資料圖）

周五（12日）起海外抵港人士將改為「3+4」模式進行檢疫（即3天酒店檢疫加4天家居醫學監測），政府指明檢測陰性「黃碼」人士在醫學監測期內，會被限制出入食肆及學校等處所，但如處所或校方無額外限制，仍可在醫學監察期間上班、上學。至於如何在工作地點或學校用膳？衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君建議「最好自己匿埋食」，有中學校長稱較難在學校僻出空間供他們單獨食飯，有幼稚園會建議學生完成整個7天檢疫及監察才上學。

直資學校議會主席陳狄安表示，部分學校已有教師決定在暑假期間離港，處理家庭事務，相信酒店檢疫期縮短對他們是一項喜訊，但學校目前難以決定是否容讓持「黃碼」師生在家居醫學監察期內回校。他指出，若當局考慮到「黃碼」人士有播疫風險而不可除口罩，現時學生打兩針逾14日可除下口罩做運動、參加課外活動等，9成師生滿足接種要求更可上全日課，涉及午膳安排，舉例如餐飲業員工也會出現類似情況，

（政策）有小小唔清晰，如果「黃碼」人士不能夠返學校食飯，又無得出街食飯，係咪要買飯盒喺街食飯？學校係咪要另僻空間單獨食飯？

陳狄安續說，會再視乎新政策實施情況、「睇多小小資料」，亦希望教育局更新相關指引。他另提及，目前學生入校可豁免掃「安心出行」，學校較難得知學生是否「黃碼」人士，故希望學生及家長主動向學校申報有否在暑假去旅行，以及是否已完成4天醫學監測。

本身是私立幼稚園校長的教聯會理事蔡麗芳則指，今年復課後8月暑假縮短，部分幼稚園現在也未開始放暑假，相信家長及教師外遊機會小。如遇學生旅行後回港，她說學校會先詢問家長意願，在未完成家居監測期間「介唔介意唔返住」，以保障學生；若家長執意要求子女上學，學校也會接受，但會要求學生必須戴口罩，不可進食茶點或參與團體活動，與其他學生起碼保持1.5米半距離；如涉全日班學生，則會安排空置課室供學生進食午膳。至於教師上班安排料影響不大，學校早前要求教師不准「飯聚」，要留在工作原位單獨食飯，用膳後戴回口罩才聊天。

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記者：馮琪雅