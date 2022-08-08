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【謀殺案】屯門22歲青年席間遇襲留醫兩日不治　警改列謀殺處理暫拘2人

社會 20:40 2022/08/08

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屯門22歲青年席間遇襲，留醫兩日終不治。（黃傑偉攝）

屯門22歲青年席間遇襲，留醫兩日終不治。警方屯門警區於8月6日凌晨一宗傷人案件中，迅速於同日拘捕兩名分別17及21歲男子，案中3名傷者送院治理，其中一名22歲姓梁男子報稱跟車工人延至今日（8日）下午證實不治，案件現作謀殺及傷人案處理。

屯門警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司稱，案件發生於8月6日凌晨，案中死者與約7名朋友到屯門青菱徑一間食肆晚膳，席間有2人因事爭執，其中一人吹雞召10名男子到場，10人到場隨即以附近雜物包括雨傘及廣告牌向各受害人襲擊，兇徒事後逃離現場，有途人發現幫助報警。警方迅速到場，將受害人及兩名分別39及41歲男子送往醫院搶救，惜22歲姓梁事主延至今日下午證實不治。

屯門警區反黑組聯同重案組及情報組展開調查，於即日拘捕兩名分別17及21歲男子，其中一人相信為當日召集兇徒到場人士，案件列作謀殺及傷人案跟進，交屯門反黑組第一隊跟進，不排除會再有更多人被捕。

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記者：黃傑偉

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罪案 記者 謀殺 屯門

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