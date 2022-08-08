【3+4檢疫】8月3日至11日抵港旅客作過渡期安排　可提前離開檢疫酒店【附時間表】

▲ 8月3日至11日抵港旅客作過渡期安排，可提前離開檢疫酒店。（曾耀輝攝）

政府宣布本周五（12日）起，海外及台灣經機場抵港人士的酒店檢疫期，由7天縮短至3日，隨後4日須在家居或一般酒店接受醫學監察，並在抵達後的特定日期進行強制核酸（PCR）檢測。

而在8月9日至14日的過渡期內，會為8月3日至8月11日抵港的旅客作過渡期安排，他們將可在原來檢疫期之前提前獲准離開指定檢疫酒店。同樣的安排適用於根據《疾病預防和控制規例》（第599C章）來自台灣的人士。根據新規定，已完全接種疫苗和尚未完全接種疫苗的入境旅客按相同方式處理。過渡期的安排在隨後的段落中說明。

下表列出入境旅客可能離開指定檢疫酒店的預計最早日期：

然而，可否從酒店離開仍將取決於在指定檢疫酒店進行的核酸檢測及快速抗原檢測結果是否為陰性。實驗室正在加倍努力以滿足在這一過渡期的特別要求。此外，在離開指定檢疫酒店後，入境旅客必須在指定日期遵守數天醫學監測以及強制檢測要求，並每天進行快速抗原檢測（RAT），直至抵達後第10天（到達日是第0天，包括第10天）。入境旅客應拍攝並保留已完成姓名和日期測試的陰性RAT磁帶照片。

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記者：黃穎津