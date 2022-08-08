【食物安全】西貢聚友棧爆食物中毒　18人食咖哩魚蛋等小食後上吐下瀉

▲ 西貢聚友棧爆食物中毒，18人食咖哩魚蛋等小食後上吐下瀉。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（8日）正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及18人，並呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

首宗個案涉及4男4女，年齡介乎7至44歲。他們7月30日進食購自西貢大街1號聚友棧的咖喱魚蛋、豬皮及炸燒賣，約4小時30分鐘至28小時30分鐘後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒病徵。

第2宗個案涉及6男4女，年齡介乎5至71歲。他們同日進食同一食肆的外賣食物，約8小時30分鐘至36小時30分鐘後出現類似病徵。

其中7名受影響人士已求醫，當中1人須入院，全部病人情況穩定。

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記者：黃穎津