  • 29°C
香港時間 : 2022808日 (週一) 21:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速測試】4區污水呈陽性當局派26.7萬快測包　涉南區置富花園、觀塘麗晶花園等

社會 21:16 2022/08/08

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

4區污水呈陽性當局派26.7萬快測包，涉南區置富花園、觀塘麗晶花園等。（資料圖片）

因應東區、灣仔、南區及觀塘區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（8日）表示，東區民政事務處、灣仔民政事務處、南區民政事務處及觀塘民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約267,000套快速測試套裝。

獲發屋苑：

  • 東區：樂軒臺、仁樂大廈、建業大樓、宏德居、怡翠苑、永利中心、金源洋樓、文華樓、滿華樓及景翠苑
  • 灣仔區：新村街附近一帶住宅
  • 南區：置富花園、置富花園－雅緻洋房、安泰大廈、海波大樓、湖北街4-6號（雙號）、金豐大廈及漁光邨
  • 觀塘區：麗晶花園、高俊苑、高翔苑及宜安街附近一帶住宅

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【封區檢測】馬鞍山錦泰苑錦蔚閣圍封　住戶今晚11時前要接受檢測
今日 17:27
【封區檢測】馬鞍山錦泰苑錦蔚閣圍封　住戶今晚11時前要接受檢測
【4區污水陽性】涉將軍澳廣明苑、青衣綠悠雅苑等　港府派27萬套快測包
今日 17:36
【4區污水陽性】涉將軍澳廣明苑、青衣綠悠雅苑等　港府派27萬套快測包
【3+4檢疫】酒店業：逾1萬宗退款個案　獲騰空酒店房即時可供預訂
今日 17:55
【3+4檢疫】酒店業：逾1萬宗退款個案　獲騰空酒店房即時可供預訂
【新冠疫情】醫務衞生局稱黃碼者醫學監測期間沒出境限制　符合檢測等要求可返回內地
今日 19:43
【新冠疫情】醫務衞生局稱黃碼者醫學監測期間沒出境限制　符合檢測等要求可返回內地
【3+4檢疫】8月3日至11日抵港旅客作過渡期安排　可提前離開檢疫酒店【附時間表】
今日 21:02
【3+4檢疫】8月3日至11日抵港旅客作過渡期安排　可提前離開檢疫酒店【附時間表】

你可能感興趣

【封區檢測】馬鞍山錦泰苑錦蔚閣圍封　住戶今晚11時前要接受檢測
今日 17:27
【封區檢測】馬鞍山錦泰苑錦蔚閣圍封　住戶今晚11時前要接受檢測
【4區污水陽性】涉將軍澳廣明苑、青衣綠悠雅苑等　港府派27萬套快測包
今日 17:36
【4區污水陽性】涉將軍澳廣明苑、青衣綠悠雅苑等　港府派27萬套快測包
【3+4檢疫】酒店業：逾1萬宗退款個案　獲騰空酒店房即時可供預訂
今日 17:55
【3+4檢疫】酒店業：逾1萬宗退款個案　獲騰空酒店房即時可供預訂
疫情 置富花園 麗晶花園 金豐大廈 怡翠苑 景翠苑 衞生防護中心 衞生署 南區 觀塘

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【開心速遞】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資
22:24 2022/08/07
【開心速遞】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資
【改善睡眠】研究指日睡不足7小時死亡率高兩成 營養師分享8招助睡眠貼士
17:58 2022/08/01
【改善睡眠】研究指日睡不足7小時死亡率高兩成 營養師分享8招助睡眠貼士
【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管
今日 16:04
【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管