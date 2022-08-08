【快速測試】4區污水呈陽性當局派26.7萬快測包　涉南區置富花園、觀塘麗晶花園等

▲ 4區污水呈陽性當局派26.7萬快測包，涉南區置富花園、觀塘麗晶花園等。（資料圖片）

因應東區、灣仔、南區及觀塘區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（8日）表示，東區民政事務處、灣仔民政事務處、南區民政事務處及觀塘民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約267,000套快速測試套裝。

獲發屋苑：

東區：樂軒臺、仁樂大廈、建業大樓、宏德居、怡翠苑、永利中心、金源洋樓、文華樓、滿華樓及景翠苑

灣仔區：新村街附近一帶住宅

南區：置富花園、置富花園－雅緻洋房、安泰大廈、海波大樓、湖北街4-6號（雙號）、金豐大廈及漁光邨

觀塘區：麗晶花園、高俊苑、高翔苑及宜安街附近一帶住宅

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津