【強制檢測】46幢住宅納入強檢　馬鞍山富寶花園、馬鞍山銀湖天峰上榜

▲ 46幢住宅納入強檢，馬鞍山富寶花園、馬鞍山銀湖天峰上榜（曾耀輝攝）

政府今（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處個指明地方的人士，於8月9日或10日接受新冠病毒核酸檢測。

因應有陽性檢測個案曾到訪，38地點納入強檢，指明時段即看：【下一頁】

油塘油塘邨華塘樓

將軍澳尚德邨尚智樓

觀塘安泰邨和泰樓

天水圍天頌苑頌碧閣

鴨脷洲利東邨東安樓

天水圍天瑞二邨瑞滿樓

將軍澳彩明苑彩柳閣

長沙灣海麗邨海暉樓

藍田平田邨平旺樓

粉嶺華明邨富明樓

沙田水泉澳邨峻泉樓

牛頭角彩福邨彩和樓

筲箕灣東濤苑旭濤閣

沙田博康邨博智樓

長沙灣宇晴軒 1 座

鑽石山龍蟠苑龍珊閣

九龍灣麗晶花園 10 座

藍田康栢苑瑞栢閣

荃灣梨木樹邨 5 座

荃灣麗城花園 1 期 1 座

上水彩蒲苑彩碧閣

柴灣小西灣邨瑞福樓

馬鞍山利安邨利興樓

東涌裕東苑啟東閣

油塘高翔苑高麒閣

將軍澳海悅豪園 2 座

沙田綠怡雅苑 1 座

粉嶺海聯廣場 3 座

將軍澳將軍澳中心 2 座

將軍澳景林邨景楠樓

屯門田景路 38 號兆邦苑

東涌逸東二邨傑逸樓

上水翠麗花園 6 座

牛池灣彩雲一邨紫霄樓

葵涌石籬二邨石祥樓

馬鞍山銀湖‧天峰 5 座

深水埗南昌邨昌逸樓

青衣美景花園 7 座

8處污水樣本檢測呈陽性的地點

天水圍俊宏軒 7 座

黃大仙黃大仙下二邨龍盛 樓

黃大仙黃大仙下二邨龍興 樓

天水圍俊宏軒 2 座

天水圍俊宏軒 3 座

黃大仙天宏苑宏景閣

馬鞍山富寶花園 10 座

馬鞍山富寶花園 9 座

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記者：鄧凱文