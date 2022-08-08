【強制檢測】46幢住宅納入強檢 馬鞍山富寶花園、馬鞍山銀湖天峰上榜
社會 21:43 2022/08/08
政府今（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處個指明地方的人士，於8月9日或10日接受新冠病毒核酸檢測。
因應有陽性檢測個案曾到訪，38地點納入強檢，指明時段即看：【下一頁】
- 油塘油塘邨華塘樓
- 將軍澳尚德邨尚智樓
- 觀塘安泰邨和泰樓
- 天水圍天頌苑頌碧閣
- 鴨脷洲利東邨東安樓
- 天水圍天瑞二邨瑞滿樓
- 將軍澳彩明苑彩柳閣
- 長沙灣海麗邨海暉樓
- 藍田平田邨平旺樓
- 粉嶺華明邨富明樓
- 沙田水泉澳邨峻泉樓
- 牛頭角彩福邨彩和樓
- 筲箕灣東濤苑旭濤閣
- 沙田博康邨博智樓
- 長沙灣宇晴軒 1 座
- 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
- 九龍灣麗晶花園 10 座
- 藍田康栢苑瑞栢閣
- 荃灣梨木樹邨 5 座
- 荃灣麗城花園 1 期 1 座
- 上水彩蒲苑彩碧閣
- 柴灣小西灣邨瑞福樓
- 馬鞍山利安邨利興樓
- 東涌裕東苑啟東閣
- 油塘高翔苑高麒閣
- 將軍澳海悅豪園 2 座
- 沙田綠怡雅苑 1 座
- 粉嶺海聯廣場 3 座
- 將軍澳將軍澳中心 2 座
- 將軍澳景林邨景楠樓
- 屯門田景路 38 號兆邦苑
- 東涌逸東二邨傑逸樓
- 上水翠麗花園 6 座
- 牛池灣彩雲一邨紫霄樓
- 葵涌石籬二邨石祥樓
- 馬鞍山銀湖‧天峰 5 座
- 深水埗南昌邨昌逸樓
- 青衣美景花園 7 座
8處污水樣本檢測呈陽性的地點
- 天水圍俊宏軒 7 座
- 黃大仙黃大仙下二邨龍盛 樓
- 黃大仙黃大仙下二邨龍興 樓
- 天水圍俊宏軒 2 座
- 天水圍俊宏軒 3 座
- 黃大仙天宏苑宏景閣
- 馬鞍山富寶花園 10 座
- 馬鞍山富寶花園 9 座
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記者：鄧凱文