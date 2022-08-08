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【強制檢測】46幢住宅納入強檢　馬鞍山富寶花園、馬鞍山銀湖天峰上榜

社會 21:43 2022/08/08

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

46幢住宅納入強檢，馬鞍山富寶花園、馬鞍山銀湖天峰上榜（曾耀輝攝）

政府今（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處個指明地方的人士，於8月9日或10日接受新冠病毒核酸檢測。

因應有陽性檢測個案曾到訪，38地點納入強檢，指明時段即看：【下一頁】

  • 油塘油塘邨華塘樓
  • 將軍澳尚德邨尚智樓
  • 觀塘安泰邨和泰樓
  • 天水圍天頌苑頌碧閣
  • 鴨脷洲利東邨東安樓
  • 天水圍天瑞二邨瑞滿樓
  • 將軍澳彩明苑彩柳閣
  • 長沙灣海麗邨海暉樓
  • 藍田平田邨平旺樓
  • 粉嶺華明邨富明樓
  • 沙田水泉澳邨峻泉樓
  • 牛頭角彩福邨彩和樓
  • 筲箕灣東濤苑旭濤閣
  • 沙田博康邨博智樓
  • 長沙灣宇晴軒 1 座
  • 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
  • 九龍灣麗晶花園 10 座
  • 藍田康栢苑瑞栢閣
  • 荃灣梨木樹邨 5 座
  • 荃灣麗城花園 1 期 1 座
  • 上水彩蒲苑彩碧閣
  • 柴灣小西灣邨瑞福樓
  • 馬鞍山利安邨利興樓
  • 東涌裕東苑啟東閣
  • 油塘高翔苑高麒閣
  • 將軍澳海悅豪園 2 座
  • 沙田綠怡雅苑 1 座
  • 粉嶺海聯廣場 3 座
  • 將軍澳將軍澳中心 2 座
  • 將軍澳景林邨景楠樓
  • 屯門田景路 38 號兆邦苑
  • 東涌逸東二邨傑逸樓
  • 上水翠麗花園 6 座
  • 牛池灣彩雲一邨紫霄樓
  • 葵涌石籬二邨石祥樓
  • 馬鞍山銀湖‧天峰 5 座
  • 深水埗南昌邨昌逸樓
  • 青衣美景花園 7 座

8處污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 天水圍俊宏軒 7 座
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍盛 樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍興 樓
  • 天水圍俊宏軒 2 座
  • 天水圍俊宏軒 3 座
  • 黃大仙天宏苑宏景閣
  • 馬鞍山富寶花園 10 座
  • 馬鞍山富寶花園 9 座

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記者：鄧凱文

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