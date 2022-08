▲ 奧莉花紐頓莊和尊特拉華達拍《油脂》成巨星。

曾主演《油脂》(Grease)而成名的澳洲女星奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John),外電報導於今日凌晨不幸離世,享年73歲。

奧莉花的家人透過聲明證實,她在位於南加州的自家牧場平靜辭世。

▲ 經典作《油脂》

奧莉花紐頓莊生於英國劍橋,5歲就隨家人移民澳洲墨爾本。14歲與三名同班同學組成了全女子合唱團Sol Four。在1978年她與尊特拉華達合演《油脂》奠定巨星地位。

她四度獲得格林美獎肯定,名曲包括《If Not for You》、《Let Me Be There》、《Physical》等。

她在2007年來港開演唱會,曾由經濟日報作為主要贊助商。

▲ 奧莉花患癌30年。

奧莉花曾患乳癌,並抗病30年,她因此創立同名基金會,致力於研究植物醫學以對抗癌症。

