【打風】天文台：料強陣風吹襲香港　早上10時至下午1時或改三號強風信號【不斷更新】

▲ 天文台預料今日有狂風驟雨及雷暴海有大浪及湧浪，大家要遠離岸邊同停止所有水上活動。（冼偉倫攝）

天文台今日（9日）表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會繼續靠近廣東沿岸，並稍為增強。受其外圍雨帶影響，本港今日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。離岸及高地吹強風，稍後普遍風勢會進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，在今日上午10時至下午1時之間考慮改發三號強風信號。

【09:45】

天文台表示，預料強陣風吹襲香港

一號戒備信號，現正生效。



表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。



在上午10時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約590公里，即在北緯17.1度，東經113.0度附近，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。



按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會繼續靠近廣東沿岸，並稍為增強。受其外圍雨帶影響，本港今日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。離岸及高地吹強風，稍後普遍風勢會進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，在今日上午10時至下午1時之間考慮改發三號強風信號。

【08:45】

一號戒備信號，現正生效。



表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。



在上午9時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約590公里，即在北緯17.1度，東經113.0度附近，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

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責任編輯：余思嵐