【熱帶風暴木蘭】天文台料木蘭早上最接近本港　料西南面300公里外掠過【不斷更新】

▲ 受熱帶低氣壓的廣闊外圍雨帶影響，本港今明兩日都會有大驟雨 、雷暴及猛烈陣風。(陳國峰攝)

天文台表示，與熱帶風暴木蘭相關的廣闊外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，並為本港帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴。按照現時預測路徑，木蘭會在今早（8月10日）最接近本港，在本港西南面300公里外掠過。天文台指今日正值天文大潮，木蘭引起的風暴潮有可能在今早導致低窪地區水浸，呼籲市民請提高警惕，儘早做好防風防水浸措施。

由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，並與香港保持一定距離，除非木蘭顯著增強，或採取更為接近本港的路徑，否則三號強風信號會在今早6時前維持。天文台會密切留意木蘭的發展及動向，評估是否需要發出更高的信號。市民今早出門時請留意最新的天氣消息。

【23:45】

現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響有猛烈陣風，離岸海域及高地間中吹烈風。與木蘭相關的廣闊外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，並為本港帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴。按照現時預測路徑，木蘭會在明早（8月10日）最接近本港，在本港西南面三百公里外掠過。

由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，並與香港保持一定距離，除非木蘭顯著增強，或採取更為接近本港的路徑，否則三號強風信號會在明早6時前維持。天文台會密切留意木蘭的發展及動向，評估是否需要發出更高的信號。市民明早出門時請留意最新的天氣消息。

【20:45】

天文台指，在下午9時，熱帶風暴木蘭集結在香港之西南偏南約460公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

與木蘭相關的廣闊外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，並為本港帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴。按照現時預測路徑，木蘭會在今晚至明早（8月10日）繼續靠近廣東沿岸。

由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，除非木蘭顯著增強，或本港風力有明顯上升趨勢，否則三號強風信號會在明早2時前維持。天文台會密切留意木蘭的發展及動向，評估是否需要發出更高的信號。

【18:45】熱帶風暴木蘭正逐漸增強

天文台指，在下午7時，熱帶風暴木蘭集結在香港之西南偏南約490公里，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【16:45】除非木蘭顯著增強，或採取更為接近本港的路徑，否則三號強風信號會在晚上10時前維持

天文台表示，與木蘭相關的廣闊外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，並為本港帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴。由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，現時距離廣東沿岸仍較遠，除非木蘭顯著增強，或採取更為接近本港的路徑，否則三號強風信號會在晚上十時前維持。

【15:45】三號強風信號會最少維持至今日下午6時

天文台表示，在下午4時，位於南海中部的熱帶風暴已命名為木蘭，它並集結在香港之西南偏南約540公里，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

天文台指，與木蘭相關的廣闊外圍雨帶正影響南海東北部及廣東沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。本港今日有驟雨、雷暴及猛烈陣風，雨勢有時頗大。

三號強風信號會最少維持至今日下午6時。隨後會否發出更高的信號，則要視乎木蘭的強度變化及本地風力變化，天文台會密切留意木蘭的發展及動向。

在過去一小時，長洲、塔門及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時65、65及56公里，最高陣風分別為每小時89、95及66公里。

【14:45】三號強風信號現正生效

三號強風信號，現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。



位於南海中部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。



在下午3時，該熱帶風暴集結在香港之西南偏南約550公里，即在北緯17.5度，東經113.0度附近，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【12:45】三號強風信號現正生效

三號強風信號，現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。



在下午1時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約570公里，即在北緯17.3度，東經113.0度附近，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【11:26】

三號強風信號在上午11時25分發出，並最少維持至今日下午6時。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，並提醒市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

另外，民政事務總署已設立一條24小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢有關消息。

【10:45】

一號戒備信號，現正生效，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。



在上午11時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約580公里，即在北緯17.2度，東經113.0度附近，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【09:45】

天文台表示，預料強陣風吹襲香港。

一號戒備信號，現正生效，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。



在上午10時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約590公里，即在北緯17.1度，東經113.0度附近，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。



按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會繼續靠近廣東沿岸，並稍為增強。受其外圍雨帶影響，本港今日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。離岸及高地吹強風，稍後普遍風勢會進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，在今日上午10時至下午1時之間考慮改發三號強風信號。

【08:45】

一號戒備信號，現正生效，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。



在上午9時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約590公里，即在北緯17.1度，東經113.0度附近，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

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責任編輯：余思嵐