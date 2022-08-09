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【新冠肺炎 】百年老店蓮香樓蓮香棧宣布結業　勞工處：接獲部分員工求助

社會 18:53 2022/08/09

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（梁偉榮攝）

百年中環老式茶樓「蓮香樓」及「蓮香棧」宣布不敵疫情結業。蓮香飲食集團今日（9日）凌晨在社交平台宣布，特許經營加盟商蓮香樓及蓮香棧於周一（8日）正式結束營業，目前剩上環蓮香居繼續經營，稱「多謝大家多年以來對蓮香的支持」。

（梁偉榮攝）

蓮香樓及蓮香棧亦在社交平台亦感謝市民多年來支持，指「好遺憾地暫時要跟大家說再見」，因為敵不過疫情， 「希望將來有機會跟大家見面」。

勞工處表示關注有關事件，並已接獲部分員工求助，同時呼籲其他受影響員工應盡快前往就近的勞資關係科分區辦事處尋求協助。 

處方正聯繫僱主，並會敦促僱主須按照《僱傭條例》及僱傭合約的條款支付僱員欠薪及其他解僱補償，妥善處理有關事宜。如發現有涉嫌違法的情況，會進行刑事調查並考慮提出檢控。 

如遇到僱主破產或公司清盤未能償還欠薪或其他僱傭款項，勞工處會幫助僱員向破產欠薪保障基金申請特惠款項。

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責任編輯：余思嵐

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