【COLLAR成員】阿Mo完成呼吸造口手術　蘇芷晴藉畫作向男友表愛意

MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。其中李啟言（阿Mo）在7月28日晚受傷入院。阿Mo父親李盛林牧師在8月7日為兒子發第二次的代禱信中提到「啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通」。

阿Mo仍在深切治療部留醫，有指他已於上星期六（8月6日）完成呼吸造口手術，情況仍然屬危殆。阿Mo的女友蘇芷晴（So Ching）則於昨晚（8日）再更新IG限時動態，默默地表露對男友的愛與支持！

完成呼吸造口手術

在7月28日晚受傷入院的阿Mo，他在7月29日中午接受骨科及脊椎等手術，仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，維生指數穩定。其後在8月7日由父親透露指已清醒過來、能簡單與外界溝通。

有指阿Mo已在8月6日完成呼吸造口手術，暫時頸部以下的部位仍未能移動。

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So Ching吐心聲

阿Mo女友So Ching於昨晚（8月8日）再次更新IG限時動態，她分享著宮崎駿動畫《哈爾移動城堡》主角蘇菲、哈爾的手繪畫，並遮著上款、下款，不難令人覺得是她與阿Mo的一份禮物。

So Ching在IG Story中簡單加上黃色、紫色心心符號，似乎是代表著她與阿Mo，向男友表達愛意。

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接連Po Story

So Ching日前在IG Story表達要等候男朋友回家之情，她再於8月7日再度更新IG Story，上載一張被愛貓握著手的相，並寫道：「Good Night I miss u」 ，以抒發對男友的思念之情。

在男友遇上事故後，So Ching在Instagram帳號中把兩段與阿Mo跳舞的片段、一張合照置項置頂，也在個人資料欄加上阿Mo的IG帳號。