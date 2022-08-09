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【打風消息】​「幻彩詠香江」暫停　幼稚園、肢體傷殘兒童學校等今停課【不斷更新】

社會 16:30 2022/08/09

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

本港今日有驟雨、雷暴及猛烈陣風，雨勢有時頗大。（馮漢柱攝）

天文台今日（9日）表示，位於南海中部的熱帶氣旋會在今明兩日移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【16:26】「幻彩詠香江」暫停

由於香港天文台已發出三號強風信號，今晚（9日）上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【11:35】幼兒／青少年／長者服務／康復中心仍然開放

社會福利署宣布，三號熱帶氣旋警告信號已經發出，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家

【09:47】幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課

教育局今日（9日）宣布，由於香港天文台會在上午10時至下午1時之間考慮改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。家長無需急於到校接子女回家。

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責任編輯：TOPick港聞組

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南中國海 幼稚園 學校 香港 天文台 教育局

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